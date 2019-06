Още снимки: test Цената на петрола скочи заради сваления американски дрон Котировките на петрол в петък сутринта незначително се понижават след резкия скок на цената на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток.



Августовските фючърси за сорта Brent днес сутринта се търгуват на лондонската борса ICE Futures на ниво $64,27 за барел, което е с $0,18 по-ниско от това при закриването на вчерашната сесия. В хода на търговия в четвъртък цената на тези контракти скочи с $2,63 (4,25%), до $64,45 за барел.



Цената на американския еталон WTI с доставка през август в същото време се на нюйоркската стокова борса спада с $0,26, до $56,81 за барел. В хода на търговия в четвъртък тези контракти поскъпнаха с максимално от декември 2018-а темпо - с $3,1 (5,74%), до $57,07 за барел.



На 20 юни Техеран съобщи, че е свалил американския дрон над своята територия, Пентагонът потвърди това, но заяви, че безпилотното летателно устройство е било в международното въздушно пространство над Ормузкия пролив.



"Иран извърши огромна грешка", написа американския президент Доналд Тръмп в Туитър.



По данни на вестник The New York Times, Тръмпе санкционирал нанасяне на удар по Иран, но после е отменил операцията в последния момент.



