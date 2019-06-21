Още снимки: test Райони без ток във Варна днес В няколко района на Варна ще има прекъсвания на електроподаването, днес – 21 юни. Причината е обслужване и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ЕРП-Север.



- от 08:30 ч. до 16:30 ч., кв. Виница, ул. Гларус, ул. Черно море, ул. Делфин, ул. Албатрос.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч., ул. „Алеко Константинов“ 1, 3, 5, 11, 13, 17, 21, 23; ул. „Баба Тонка“ 14; ул. „Дрин“ 28, 30, 32, 34; ул. „Неофит Бозвели“ 3, 5, 6, 7, 9; ул. „Оборище“ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13; ул. „Поп Харитон“ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч., ул. „Акад. Фьодор Успенски“ 1, 12, 13; ул. „Ендрю Карнеги“ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. „Константин Доганов“ 34, 35, 39, 41, 43; ул. „Павел Шаферик“ 8; ул. „Тодор Влайков“ 13, 51, 53; ул. „Филип Тотю“ 2, 5, 10, 14; ул. „Хан Тервел“ 19, 29, 31. В няколко района на Варна ще има прекъсвания на електроподаването, днес – 21 юни. Причината е обслужване и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ЕРП-Север.- от 08:30 ч. до 16:30 ч., кв. Виница, ул. Гларус, ул. Черно море, ул. Делфин, ул. Албатрос.- от 09:00 ч. до 17:00 ч., ул. „Алеко Константинов“ 1, 3, 5, 11, 13, 17, 21, 23; ул. „Баба Тонка“ 14; ул. „Дрин“ 28, 30, 32, 34; ул. „Неофит Бозвели“ 3, 5, 6, 7, 9; ул. „Оборище“ 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13; ул. „Поп Харитон“ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10.- от 09:00 ч. до 17:00 ч., ул. „Акад. Фьодор Успенски“ 1, 12, 13; ул. „Ендрю Карнеги“ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. „Константин Доганов“ 34, 35, 39, 41, 43; ул. „Павел Шаферик“ 8; ул. „Тодор Влайков“ 13, 51, 53; ул. „Филип Тотю“ 2, 5, 10, 14; ул. „Хан Тервел“ 19, 29, 31. Днес+ Запази и Сподели



