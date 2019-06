Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Германия - България

08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Локомотив ГО, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Брайтън & Хоув Албиън, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Ювентус

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Аталанта

10:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Финал

10:00 Nova Sport: Футбол: Престън Норт Енд - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Сърбия

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley Classic, Бирмингам (WTA Premier - повторение)

11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

11:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ним, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале Първи четвъртфинален мач

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Mallorka Open, Майорка - четвъртфинали (WTA International)

13:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 3-ти епизод /п/

13:30 BNT 3: Футбол: САЩ - Швеция - среща от световното първенство за жени

14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Монако, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019 Първи четвъртфинален мач

14:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Хайденхайм , четвъртфинал за Купата на Германия

15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Оренбург, международен приятелски мач /п/

15:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале Втори четвъртфинален мач

16:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019 Втори четвъртфинален мач

17:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

17:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале Трети четвъртфинален мач

17:25 BNT 3: Футбол: Швейцария - Англия - среща за 3-4 място на "УЕФА Лига на нациите"

17:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Уулвърхямптън Уондърърс, полуфинален мач за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019 Трети четвъртфинален мач

18:05 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале Четвърти четвъртфинален мач

19:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Радомир Антич" , документален филм

19:55 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019 Четвърти четвъртфинален мач

20:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Каляри

21:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже Италия - Сърбия

21:30 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Тенис: Nature Valley Classic, Бирмингам (WTA Premier - запис)

22:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

22:00 BNT 3: Футбол: Финал на световното първенство за юноши под 20 г.

22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Брентфорд, мач от Чемпиъншип /п/

22:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Сасуоло

23:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019 Първи четвъртфинален мач

23:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

