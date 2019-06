Още снимки: test Григор Димитров, ATP и как сравниха тенисистка с Роки Балбоа Проливният дъжд над Лондон вече на два пъти отлага първия мач на Григор Димитров на турнира на трева от ATP 500 в "Куинс".



Прогнозите сочат, че днес, 20 юни, българинът най-после ще може да се изправи срещу Феликс Оже-Алиасим. Надяваме се повече дъжд да няма, за да можем да видим Гришо в действие в късния следобед.



Преди няколко часа обаче в официалната страница на ATP във Facebook се появи доста интересно видео. От Асоциацията на професионалните тенисисти сравниха Григор с Роки Балбоа.



Кадрите от видеото показват част от тренировъчния процес на тенисиста, но умело са преплетени с такива от филмите със Силвестър Сталоун. За да може насладата да бъде пълна, дори е включена музика от филма.



Постът в социалната мрежа пък е отправен с посланието, че Григор има окото на тигъра. Звучи малко странно, но това е препратка към емблематичната песен от филмите за Роки - "Eye Of The Tiger" на Survivor.



