Плажовете ще се отдават на концесии по закона за Черноморското крайбрежие Министерският съвет одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите, който създава режим процедурите за концесиониране на морски плажове да се извършват по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).



Заради обстоятелството, че от 1 януари тази година, плажовете се отдават по Закона за концесиите, се създава риск голяма част от морските ивици да останат неохраняеми.



В Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, транспонирана в Закона за концесиите, се предвижда правилата и процедурите да бъдат ясни и прости, да не водят до прекомерна бюрокрация и да отразяват особеностите на концесиите.



Директивата обаче се прилага само за трансграничните концесии, които са със стойност, равна или по-голяма от 5 548 000 евро. По-малко от 3 % от концесиите за услуга на морските плажове в България биха надхвърлили този праг и попадат в обхвата на директивата.



Към настоящия момент има голям брой неохраняеми морски плажове, изтичат и сроковете на много концесионни договори.



Държавният интерес е морските плажове да бъдат отдадени на концесия, за да се гарантират водно спасяване, медицинско обслужване и почистване на ивиците.



Очаква се предлаганата промяна в нормативната уредба да създаде трайна бизнес среда и да е предпоставка за увеличаване на инвестициите в туризма.

Припомняме, че президентът Румен Радев разкитикува бетона, който се лее по плажовете.



На 13 юни депутатите приеха промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с които забраниха разполагането на палатки, чадъри, шезлонги всякакви други плажни принадлежности върху пясъчните дюни. В същото време не се забранява застрояването на плажовете.



На следващия ден - 14 юни екоактивисти протестираха срещу промените в Закона за Черноморието.



На 19 декември миналата година Валери Симеонов заяви, че Министерството на туризма крие папки с данни за концесиите. По думите му задкулисно се раздавали концесиите. За 12 плажа се е явил само един кандидат. Според него се правели подаръци на мутрите. Симеонов определи спора като Троянска война.



През миналата година Николина Ангелкова изрази несъгласието си с начина, по който Валери Симеонов извърши внезапните си проверки за спазване на нивото на шума в курорта.



По-рано тази година Симеонов обяви, че министърът на туризма Николина Ангелкова подготвя за продан 20 декара плаж в "Слънчев бряг", а тя от воя страна отвърна, че "панаирите" на Симеонов пречат на туризма. От министерството на туризма заявиха, че ведомството няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на концесия съгласно закона. Министерството актуализирало кадастралната карта в най-известния ни курорт с налични специализирани карти, които са по-актуални от кадастралните.



Наложи се министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков да коментира въпроса, като заяви, че продажбата на държавни имоти не стои на дневен ред.



Проверка на ДНСК показа, че 32 обекта в "Слънчев бряг" са незаконни, но при 5-те преместваеми обекта - THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM (които вицепремиерът нарича демонстративно с името в превод на български език) не са открити нарушения - констатирано е, че те отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение.



Припомняме, вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че въпросните заведения на плажа "Слънчев бряг - юг" са незаконни и ще бъдат премахнати. Той подал и сигнал за извършването на проверката. По думите му това са шумните дискотеки, проверявани през изминалото лято заради силната музика. Заведенията също така имали незаконно изградени паркинги и бариери на общински път.



