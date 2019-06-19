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Светият синод награди бившия ни посланик в Русия Бойко Коцев с ордена "Св. Св. Кирил и Методий" - пъ

19.06.2019 15.19

В Синодалната палата днес, по решение на Светия синод, Негово светейшество българският патриарх Неофит награди с ордена "Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен, Бойко Коцев, който беше посланик на България в Русия от март 2012 г. до юни 2018 г. Това съобщиха от Българската патриаршия.

Патриарх Неофит е изтъкнал добрата работа на Бойко Коцев като посланик, както и неговите неуморни трудове. Срещата е завършила с благопожелания за още по-усърдна работа и за добри поводи за среща.

На церемонията са присъствали Сливенският митрополит Йоаникий, Великотърновският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Даниил, Мелнишкият епископ Герасим, който е главен секретар на Светия синод, и гости.

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