Още снимки: test Светият синод награди бившия ни посланик в Русия Бойко Коцев с ордена "Св. Св. Кирил и Методий" - пъ В Синодалната палата днес, по решение на Светия синод, Негово светейшество българският патриарх Неофит награди с ордена "Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен, Бойко Коцев, който беше посланик на България в Русия от март 2012 г. до юни 2018 г. Това съобщиха от Българската патриаршия.



Патриарх Неофит е изтъкнал добрата работа на Бойко Коцев като посланик, както и неговите неуморни трудове. Срещата е завършила с благопожелания за още по-усърдна работа и за добри поводи за среща.



На церемонията са присъствали Сливенският митрополит Йоаникий, Великотърновският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Даниил, Мелнишкият епископ Герасим, който е главен секретар на Светия синод, и гости. В Синодалната палата днес, по решение на Светия синод, Негово светейшество българският патриарх Неофит награди с ордена "Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен, Бойко Коцев, който беше посланик на България в Русия от март 2012 г. до юни 2018 г. Това съобщиха от Българската патриаршия.Патриарх Неофит е изтъкнал добрата работа на Бойко Коцев като посланик, както и неговите неуморни трудове. Срещата е завършила с благопожелания за още по-усърдна работа и за добри поводи за среща.На церемонията са присъствали Сливенският митрополит Йоаникий, Великотърновският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Неврокопският митрополит Серафим, Врачанският митрополит Григорий, Видинският митрополит Даниил, Мелнишкият епископ Герасим, който е главен секретар на Светия синод, и гости. Днес+ Запази и Сподели



