Още снимки: test Apple обмисля да изтегли до 30% от производството си от Китай Американският технологичен гигант "Ейпъл" (Apple Inc.) обмисля да премести приблизително между 15% и 30% от своето производство от Китай в посока Югоизточна Азия или Мексико, съобщи във вторник агенция Nikkei Asian Review, цитирайки източници, запознати с въпроса.



Според информацията компанията е поискала от своите доставчици да анализират разходите за пренасочване на производствените мощности, докато те се подготвят за големи промени във веригите на доставки, информира БНР.



"Със или без последния кръг от митнически тарифи за китайски стоки на стойност 300 млрд. долара, Apple Inc. следва голямата тенденция за диверсифициране на производството", заяви едни от източниците на Nikkei Asian Review.



Така той потвърди, че независимо от резултата от настоящия търговски спор между Вашингтон и Пекин, Apple Inc. ще следва по-широката тенденция на прехвърляне на производство от втората по големина икономика в света.



Това едва ли е изненадващо с оглед на факта, че Apple Inc. е едно от най-забележителните технологични имена, засегнато от продължаващия търговски спор между САЩ и Китай.

