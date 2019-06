Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Япония

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Сърбия

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Брентфорд, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Дженоа

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

10:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Япония

10:00 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - Италия

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Емполи

10:10 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Четвъртфинална среща

11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

11:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - полуфинали (WTA International - повторение)

12:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кристъл Палас, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Рома

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Япония

13:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Оренбург, международен приятелски мач /п/

13:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley Classic, Бирмингам (WTA Premier)

14:00 Max Sport 2: Студио "Волейбол"

14:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Ница, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Волейбол: Лига на нациите - жени Холандия - САЩ

14:30 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - жени Китай - Бълария

14:40 BNT 3: Футбол: Италия - Бразилия - среща от световното първенство за жени

15:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Япония

16:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Ювентус

16:30 Max Sport 2: Студио "Волейбол"

17:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/

17:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

17:15 BNT 3: Футбол: Португалия - Швейцария - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

17:45 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Япония

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Лацио

18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

19:10 BNT 3: Футбол: Холандия - Англия - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 49-и епизод

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Аталанта

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

21:45 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 8-и епизод /п/

21:50 BNT 3: Футбол: Япония - Англия - среща от световното първенство за жени пряко предаване от Ница /Франция/

22:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Уеска (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Хале

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Наполи

22:15 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

23:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Косово

