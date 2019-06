Още снимки: test Колко вредни газове произвежда Пентагонът През януари тази година Пентагонът обяви климатичните промени за проблем, който пряко засяга сигурността на САЩ, но се оказва, че държавната институция е един от най-големите замърсители на атмосферата в света, предаде The Guardian.



Данни от 2017 г. сочат, че Пентагонът произвежда около 59 милиона тона въглероден диоксид, което е повече от количеството вредни емисии, които произвеждат държави като Португалия и Швеция например.



70% от емисиите на армията на САЩ идват от транспорта на оръжия и войници, като газовете от дизеловите и самолетните двигатели са основните замърсители.



Ако счетем Пентагона за държава, той би се наредил на 55-то място в света по производство на вредни газове - две позиции пред Португалия.



Данните, цитирани от The Guardian, идват от университета в Бостън, където учените казват, че армията на страната не прави достатъчно, за да ограничи вредите, които причинява на околната среда и атмосферата.



