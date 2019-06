Още снимки: test Най-големият производител на колела в света: Ерата на "Made in China" свърши Giant Manufacturing Co. бързо разбра накъде духа вятъра. Най-големият производител на велосипеди в света започва да мести производството си за САЩ от Китай в Тайван още при първата заплаха за нови мита от президента Доналд Тръмп през септември. "Когато Тръмп съобщи за плана си за 25% мита, приехме думите му сериозно", казва председателят на борда Бони Ту пред Bloomberg. "Започнахме да местим дейността си, още преди той да си затвори устата".



Giant е само една от увеличаващите се световни компании, които местят производството си от Китай като реакция на все по-враждебните отношения между двете най-големи икономики. Тази седмица Intel Corp. заяви, че ще преразгледа веригата си за доставки, а Li & Fund Ltd - най-големият доставчик на потребителски стоки в света - заяви, че търговската война кара компания да диверсифицира извън Китай.



"Миналата година забелязах, че ерата на "Made in China" и световните доставки приключи. Производителят на планински и пистови велосипеди затваря един от заводите си в Китай в края на 2018 г. и мести по-голямата част от поръчките си за САЩ извън страната. Миналият юли компанията съобщи, че започва изграждането на завод в Унгария, тъй като "преместването на производството близо до пазара вече е тенденция".



Към момента Giant има по един завод в Тайван и в Холандия, както и още пет в Китай. Този в Тайван работи на двойни смени, за да смогне. Акциите на компанията подскочиха с 9,8% в понеделник, след като компанията заяви, че очаква четвърт от приходите ? тази година да дойдат от електрически колела. Желанието на Giant да премести бързо поръчките от Китай се забелязва от инвеститорите и анализатори. Акциите се покачиха със 70% тази година.



Митата добавя по $100 средно към цената на велосипедите, произведени в Китай и изнасяни в САЩ. Все пак, Ту е готова да върне част от производството в Поднебесната империя, ако двете страни успеят да постигнат сделка. Giant Manufacturing Co. бързо разбра накъде духа вятъра. Най-големият производител на велосипеди в света започва да мести производството си за САЩ от Китай в Тайван още при първата заплаха за нови мита от президента Доналд Тръмп през септември. "Когато Тръмп съобщи за плана си за 25% мита, приехме думите му сериозно", казва председателят на борда Бони Ту пред Bloomberg. "Започнахме да местим дейността си, още преди той да си затвори устата".Giant е само една от увеличаващите се световни компании, които местят производството си от Китай като реакция на все по-враждебните отношения между двете най-големи икономики. Тази седмица Intel Corp. заяви, че ще преразгледа веригата си за доставки, а Li & Fund Ltd - най-големият доставчик на потребителски стоки в света - заяви, че търговската война кара компания да диверсифицира извън Китай."Миналата година забелязах, че ерата на "Made in China" и световните доставки приключи. Производителят на планински и пистови велосипеди затваря един от заводите си в Китай в края на 2018 г. и мести по-голямата част от поръчките си за САЩ извън страната. Миналият юли компанията съобщи, че започва изграждането на завод в Унгария, тъй като "преместването на производството близо до пазара вече е тенденция".Към момента Giant има по един завод в Тайван и в Холандия, както и още пет в Китай. Този в Тайван работи на двойни смени, за да смогне. Акциите на компанията подскочиха с 9,8% в понеделник, след като компанията заяви, че очаква четвърт от приходите ? тази година да дойдат от електрически колела. Желанието на Giant да премести бързо поръчките от Китай се забелязва от инвеститорите и анализатори. Акциите се покачиха със 70% тази година.Митата добавя по $100 средно към цената на велосипедите, произведени в Китай и изнасяни в САЩ. Все пак, Ту е готова да върне част от производството в Поднебесната империя, ако двете страни успеят да постигнат сделка. /money.bg Днес+ Запази и Сподели