Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Австралия

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уимбълдън - Милуол, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Рома

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

09:15 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

10:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Япония

10:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Четвъртфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюпорт Каунти - Манчестър Сити, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Милан

10:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

11:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Сърбия

11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

11:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Фрозиноне

12:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - четвъртфинали (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Нант, мач от френската Лига 1 /п/

12:45 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Япония

13:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Голдън Стейт Уориърс, седми финален мач от плейофите на НБА /п/

13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

13:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

13:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция

14:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ним, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Донкастър Роувърс - Кристъл Палас, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер

15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/

15:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

16:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - Италия

17:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Радомир Антич" , документален филм

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Оренбург, международен приятелски мач, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

18:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley Open, Нотингам - финал (WTA International - повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

19:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

20:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Хайденхайм , четвъртфинал за Купата на Германия

20:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

21:30 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:50 BNT 3: Футбол: Италия - Бразилия - среща от световното първенство за жени пряко предаване от Валансиен /Франция/

22:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

22:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Болоня

22:15 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Оренбург, международен приятелски мач /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Лаура Зигмунд (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение)

23:40 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

23:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - България 08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Австралия08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уимбълдън - Милуол, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Рома09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)09:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале09:15 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване10:00 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Япония10:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Четвъртфинална среща10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюпорт Каунти - Манчестър Сити, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Милан10:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"11:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Сърбия11:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале11:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция12:00 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Фрозиноне12:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - четвъртфинали (WTA International - повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Нант, мач от френската Лига 1 /п/12:45 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Япония13:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"13:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Голдън Стейт Уориърс, седми финален мач от плейофите на НБА /п/13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале13:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете13:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция14:00 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Ним, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201914:00 Diema Sport 2: Футбол: Донкастър Роувърс - Кристъл Палас, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/15:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201916:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)16:00 Max Sport 3: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - Италия17:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале17:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Радомир Антич" , документален филм18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Оренбург, международен приятелски мач, директно18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа:18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201918:00 Film Plus: Тенис: Nature Valley Open, Нотингам - финал (WTA International - повторение)18:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале19:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Евертън, мач от английската Висша лига /п/19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201920:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Хайденхайм , четвъртфинал за Купата на Германия20:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/21:30 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)21:50 BNT 3: Футбол: Италия - Бразилия - среща от световното първенство за жени пряко предаване от Валансиен /Франция/22:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете22:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно22:00 TV+: Футбол: Барселона - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Болоня22:15 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Астън Вила, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Оренбург, международен приятелски мач /п/23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Лаура Зигмунд (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение)23:40 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно23:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - България Днес+ Запази и Сподели