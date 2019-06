Още снимки: test Какво всъщност означава "виновният" кучешки поглед Изгризани пантофи, разкъсана възглавница, ако на пода в кухнята - каквото и от тези бели да е свършило кучето, едно е сигурно - то седи и ни чака с виновен поглед. Поглежда ни едва-едва, стои неподвижно, ушите му са свити назад - на нас ни е ясно, че домашният ни любимец се чувства виновен. Всъщност кучето изпитва съвсем друго чувство.



Страх - много по-първична и не толкова сложна емоция. Това изразяват свитите уши и примирения поглед. Доказва го д-р Александра Хоровиц, която изследва поведението на кучетата и е автор на книгите Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know и Being a Dog: Following the Dog Into a World of Smell.



Д-р Хоровиц пояснява, че хората имаме навика да приписваме човешки емоции на домашните си любимци, каквито те всъщност не изпитват. Същото е със страха, объркан с вина. Тя обяснява това с типично човешката черта да се опитваме да предвидим как би се държал определен човек или друго живо същество на базата на собствените си познания. Изгризани пантофи, разкъсана възглавница, ако на пода в кухнята - каквото и от тези бели да е свършило кучето, едно е сигурно - то седи и ни чака с виновен поглед. Поглежда ни едва-едва, стои неподвижно, ушите му са свити назад - на нас ни е ясно, че домашният ни любимец се чувства виновен. Всъщност кучето изпитва съвсем друго чувство.Страх - много по-първична и не толкова сложна емоция. Това изразяват свитите уши и примирения поглед. Доказва го д-р Александра Хоровиц, която изследва поведението на кучетата и е автор на книгите Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know и Being a Dog: Following the Dog Into a World of Smell.Д-р Хоровиц пояснява, че хората имаме навика да приписваме човешки емоции на домашните си любимци, каквито те всъщност не изпитват. Същото е със страха, объркан с вина. Тя обяснява това с типично човешката черта да се опитваме да предвидим как би се държал определен човек или друго живо същество на базата на собствените си познания. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели