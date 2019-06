Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Корея - България

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюпорт Каунти - Мидълзбро, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер

09:00 BNT 3: Футбол: Италия - Испания - среща от европейското първенство за младежи под 21 г.

09:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Русия

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Септември, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Дженоа

10:50 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - България

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уотфорд, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Наполи

12:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - четвъртфинали (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Дарби Каунти, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Рома

14:45 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Финал

15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

15:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

16:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

16:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Линдау - Байерн Мюнхен , приятелска среща

17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Торонто Раптърс - Голдън Стейт Уориърс, седми финален мач от плейофите на НБА /п/

17:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

17:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 9 юни

18:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

18:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - финал (WTA International - повторение)

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Аталанта

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

19:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 2019

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Ювентус

20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"

22:00 TV+: Футбол: Алавес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Италия - България

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Емполи

22:15 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Челси, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Вера Звонарьова - Виктория Азаренка (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение) 08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Корея - България08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - Царско село, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюпорт Каунти - Мидълзбро, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Интер09:00 BNT 3: Футбол: Италия - Испания - среща от европейското първенство за младежи под 21 г.09:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Русия10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Септември, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Брайтън & Хоув Албиън, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Дженоа10:50 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - България12:00 Diema Sport 2: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Уотфорд, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Наполи12:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - четвъртфинали (WTA International - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/13:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201914:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Дарби Каунти, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Рома14:45 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Финал15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/15:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале16:00 Nova Sport: Футбол: Ипсуич Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:16:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201916:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Линдау - Байерн Мюнхен , приятелска среща17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Торонто Раптърс - Голдън Стейт Уориърс, седми финален мач от плейофите на НБА /п/17:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале17:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 9 юни18:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:18:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201918:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - финал (WTA International - повторение)18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Аталанта18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Монако, мач от френската Лига 1 /п/19:00 Max Sport 2: Тенис: ATP 500 Хале19:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/19:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Лондон 201920:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Ювентус20:00 Nova Sport: Футбол: Ница - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига /п/21:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/21:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 BNT 3: Футбол: Португалия - Холандия - финал на "УЕФА Лига на нациите"22:00 TV+: Футбол: Алавес - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Италия - България22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Емполи22:15 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Берое, мач от Първа професионална лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Челси, мач от английската Висша лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Вера Звонарьова - Виктория Азаренка (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - повторение) Днес+ Запази и Сподели