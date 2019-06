Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Виляреал (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение) 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига 08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/ 08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Уест Бромич Албиън, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/ 08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Линдау - Байерн Мюнхен , приятелска среща 08:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Япония 09:00 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - полуфинали (WTA International - полуфинали) 09:30 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - среща за 3-4 място 10:00 Nova Sport: Футбол: Шалке 04 - Вердер, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/ 10:00 Diema Sport 2: Футбол: Портсмут - Куинс Парк Рейнджърс, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/ 10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Наполи 11:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации 11:50 BNT 3: Футбол: Финал на световното първенство за юноши под 20 г. 12:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Тотнъм Хотспър, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/ 12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Рома 12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/ 13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - финал (WTA International) 14:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Ница, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи 14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Сасуоло 15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване 15:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/ 15:30 Film Plus: Тенис: Nature Valley Open, Нотингам - II полуфинал (WTA International - повторение) 15:30 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Финал пряко предаване 15:30 Diema: "Карате кид 2" - екшън с уч. на Ралф Мачио, Пат Морита, Мартин Ков, Пат Е.Джонсън, Дани Камекона и др. /п/ 16:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете 16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване 16:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/ 16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Милан 17:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Иран - Русия 17:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley Open, Нотингам - финал (WTA International) 18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Болоня 18:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига /п/ 18:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже Франция - САЩ 18:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Лион, мач от френската Лига 1 /п/ 19:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Шефилд Уенздей, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/ 19:30 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - финал (WTA International - повторение) 19:40 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - финал 19:50 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Фрозиноне 20:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно 20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол" 20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена 20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Рен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи 20:30 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно 20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Италия - България 21:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 2-ри епизод 21:30 Diema Sport 2: Футбол: Суонси Сити - Джилингам, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/ 21:45 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение) 21:50 BNT 3: Футбол: Италия - Испания - среща от европейското първенство за младежи под 21 г. пряко предаване от Болоня 22:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно 22:15 Nova Sport: Футбол: Хамбургер - РБ Лайпциг, полуфинален мач за Купата на Германия /п/ 22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол" 23:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Франция - САЩ 23:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Верея, мач от Първа професионална лига /п/ 23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели