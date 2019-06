Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Етър, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уотфорд, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Емполи

09:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Австралия

09:30 BNT 3: Футбол: Португалия - Швейцария - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 48-и епизод /п/

10:00 Nova Sport: Футбол: Аугсбург - РБ Лайпциг, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - СПАЛ

11:20 BNT 3: Футбол: Холандия - Англия - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Милуол - Евертън, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Каляри

12:05 Nova Sport: Футбол: Рен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Торонто Раптърс, шести финален мач от плейофите на НБА /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Дженоа

14:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley Open, Нотингам - полуфинали (WTA International)

14:10 BNT 3: Футбол: Среща за 3-4 място на световното първенство за юноши под 20 г.

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

16:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Полуфинална среща пряко предаване

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Аталанта

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Австралия - Италия

17:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, обзор

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Ювентус

18:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/

18:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации

18:30 Film Plus: Тенис: Libema Open, Хертогенбош - полуфинали (WTA International - запис)

18:50 BNT 3: Футбол: Финал на световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Лудж /Полша/

19:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уимбълдън - Уест Хям Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Анже, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Diema: "Карате кид 2" - екшън с уч. на Ралф Мачио, Пат Морита, Мартин Ков, Пат Е.Джонсън, Дани Камекона и др.

20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Япония

21:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

21:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации

21:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

22:15 Nova Sport: Футбол: Байерн Мюнхен - Хайденхайм, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/

22:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

22:45 BNT 3: Футбол: Холандия - Англия - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

23:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Наполи

23:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Нюпорт Каунти, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

