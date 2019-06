Още снимки: test When They See Us, Netflix и кой е най-гледаният сериал на стрийминг платформата Поне докато Disney+ заработи, Netflix ще се чувстват като тотален хегемон в стрийминг услугите. След като платформата на Disney заработи обаче конкуренцията ще стане наистина сериозна.



Началото на година беше много силно за Netlix, защото тогава стана ясно, че Bird Box се превърна в най-гледания им филм. Апокалиптичният филм със Сандра Бълок е беше гледан от 45 милиона акаунта за първите седем дни от пускането си.



Няколко месеца по-късно стрийминг платформата може да се похвали с още един успех, но този път при сериалите. When They See Us е бил най-гледаният сериал в платформата.



От Netflix обаче не казват колко акаунта са гледали четирите епизода от сериала. When They See Us е създаден от Ейва ДюВерней и е по истински случай. Той разказва историята на петима младежи, които през 1989 г. са обвинени в изнасилването и убийството на млада жена.



