Още снимки: test Huawei забавя сгъваемия си телефон Huawei Technologies Co. забавя пускането на сгъваемия си телефон до септември. Първоначално се очакваше той да излезе на пазара този месец, пише The Wall Street Journal.



Моделът Mate X с цена $2 600 е върнат за подобрение на екрана - най-сложният технически компонент в него, казва Винсънт Пенг, старши вицепрезидент в Huawei. Samsung също забавиха пускането на своя Galaxy Fold, като за момента няма информация кога и дали той ще излезе на пазара.



Забавянето на модела, който създаде огромен интерес, е още един проблем за китайската компания, която попадна в забранителния списък на САЩ.



Пенг посочи, че създалата се ситуация няма отношение към забраната, нито говори за проблеми във веригата за доставки. Но призна, че все още не е ясно дали телефонът ще има лиценз от Google да ползва популярните приложения на американския гигант, включително магазина за приложения.



