Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Болтън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Ботафого - Сол де Америка, шестайсетина финали за Копа Судамерикана

09:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - Русия

09:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Шалке 04 - Фортуна Дюселдорф, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Киево

10:05 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

10:50 BNT 3: Футбол: Среща от полуфиналите на световното първенство за юноши под 20 г. обзорна програма

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Акрингтън Стенли - Дарби Каунти, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Лацио

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

12:40 BNT 3: Футбол: Среща от полуфиналите на световното първенство за юноши под 20 г.

13:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

13:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Корея - България

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Nature Valley Open, Нотингам - четвъртфинали (WTA International)

14:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Ним, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже Русия - Полша

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Фиорентина

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Верея, мач от Първа професионална лига /п/

15:30 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Четвъртфинална среща пряко предаване

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия/Уникаха - Реал Мадрид, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сасуоло

16:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 48-и епизод /п/

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Япония - Италия

17:30 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Четвъртфинална среща пряко предаване

18:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Торонто Раптърс, шести финален мач от плейофите на НБА /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Линдау - Байерн Мюнхен , приятелска среща

18:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Нант, мач от френската Лига 1 /п/

19:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

20:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 2-ри епизод

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Славия, мач от Първа професионална лига /п/

20:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже Бразилия - Сърбия

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

20:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Каен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:10 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор

20:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Австралия

21:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

21:20 BNT 3: Футбол: Среща за 3-4 място на световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Гдиня /Полша/

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бърнли, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Милан

22:15 Nova Sport: Футбол: Падерборн - Хамбургер, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

22:40 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

23:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Русия - Полша

23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/

23:25 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Хертогенбош: Четвъртфинална среща

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Шроусбъри Таун - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

