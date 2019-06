Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:05 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Индепендиенте - Рионегро, шестайсетина финали за Копа Судамерикана

09:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

09:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

09:00 Film Plus: Футбол: Райо Валекано - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:15 BNT 3: Футбол: Холандия - Англия - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"

09:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - Сърбия

10:00 Nova Sport: Футбол: Холщайн Кийл - Аугсбург, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сасуоло

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

11:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция

11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Каролина Плишкова (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)

11:35 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)

11:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - Корея

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 48-и епизод /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия/Уникаха - Реал Мадрид, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Ливърпул, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал

13:00 Film Plus: Тенис: Каролине Гарсия - Даяна Ястремска (Internationaux de Strasbourg, Страсбург; WTA International - финал, повторение)

13:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Франция

14:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Реймс, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Дженоа

14:10 BNT 3: Футбол: Франция - Норвегия - среща от световното първенство за жени

14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Блекбърн Роувърс - Нюкасъл Юнайтед, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

15:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Русия

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, трети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Колорадо Рапидс - Минесота Юнайтед

16:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

17:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

18:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Кики Бертенс (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - финал, повторение)

18:00 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - среща за 3-4 място

18:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Корея - България

18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Парма

18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1 /п/

18:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 2-ри епизод

19:40 Film Plus: Тенис: Йохана Конта - Каролина Плишкова (Internazionali BNL d’Italia, Рим; WTA Premier Mandatory - финал, повторение)

19:50 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - финал

19:55 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Киево

20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - Русия

21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

22:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

22:15 Nova Sport: Футбол: Херта - Байерн Мюнхен, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

23:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 2-ри епизод

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Дарби Каунти, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Ига Святек - Полона Херцог (Samsung Open presented by Corner, Лугано; WTA International - финал и награждаване, повторение)

23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина 07:05 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)08:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Септември, мач от Първа професионална лига /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Индепендиенте - Рионегро, шестайсетина финали за Копа Судамерикана09:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете09:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор09:00 Film Plus: Футбол: Райо Валекано - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)09:15 BNT 3: Футбол: Холандия - Англия - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите"09:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - Сърбия10:00 Nova Sport: Футбол: Холщайн Кийл - Аугсбург, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сасуоло11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор11:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Каролина Плишкова (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)11:35 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)11:40 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - Корея12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 48-и епизод /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия/Уникаха - Реал Мадрид, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Ливърпул, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/13:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал13:00 Film Plus: Тенис: Каролине Гарсия - Даяна Ястремска (Internationaux de Strasbourg, Страсбург; WTA International - финал, повторение)13:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Франция14:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Реймс, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Дженоа14:10 BNT 3: Футбол: Франция - Норвегия - среща от световното първенство за жени14:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Септември, мач от Първа професионална лига /п/15:00 Diema Sport 2: Футбол: Блекбърн Роувърс - Нюкасъл Юнайтед, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/15:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Русия16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор16:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, трети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/16:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Колорадо Рапидс - Минесота Юнайтед16:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)17:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"17:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор18:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Кики Бертенс (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - финал, повторение)18:00 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - среща за 3-4 място18:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Корея - България18:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Парма18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Ним, мач от френската Лига 1 /п/18:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 2-ри епизод19:40 Film Plus: Тенис: Йохана Конта - Каролина Плишкова (Internazionali BNL d’Italia, Рим; WTA Premier Mandatory - финал, повторение)19:50 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - финал19:55 FLN: Джада вкъщи (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Киево20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - Русия21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно21:30 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Diema Sport: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, четвърти полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно22:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус22:15 Nova Sport: Футбол: Херта - Байерн Мюнхен, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/23:00 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига", предаване за английски футбол (2019), 2-ри епизод23:30 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Дарби Каунти, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/23:30 Film Plus: Тенис: Ига Святек - Полона Херцог (Samsung Open presented by Corner, Лугано; WTA International - финал и награждаване, повторение)23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно23:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели