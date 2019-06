Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Атлетико Насионал - Флуминенсе шестайсетина финали за Копа Судамерикана

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:30 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за юноши под 20 г.

10:00 Nova Sport: Футбол: Хайденхайм - Байер Леверкузен, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Реал Мадрид, мач за трето място

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Дженоа

11:20 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за юноши под 20 г.

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

11:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Русия - Сърбия

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Парма

12:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Ашли Барти (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - II четвъртфинал,повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия/Уникаха - Реал Мадрид, трети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Лудогорец, мач от Първа професионална лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Суонси Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

13:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция

13:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Китай - България

14:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Валенсия

14:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Турция

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Милан

14:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

14:50 Film Plus: Тенис: Су Уей Хсие - Каролин Возняцки (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от Първа професионална лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Барнзли, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

15:10 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: България - Косово

15:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Доминиканска република

16:00 Nova Sport: Футбол: Рен - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Челси - Славия Прага

16:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Сан Хосе Ърткуейкс - Далас

16:10 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /Сосиедад/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Торонто Раптърс - Голдън Стейт Уориърс, пети финален мач от плейофите на НБА /п/

17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Валенсия - Арсенал

18:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Русия - Корея

18:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Кики Бертенс (Mutua Madrid Open, Мадрид; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)

18:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Тотнъм - Ливърпул, финал

18:05 Nova Sport: Футбол: Монако - Марсилия, мач от френската Лига 1 /п/

18:20 BNT 3: Футбол: Среща от полуфиналите на световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Гдиня /Полша/

20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Линдау - Вердер Бремен , приятелска среща

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:25 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 9 юни

20:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 10 юни

21:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Италия - България

21:20 BNT 2: Футбол: Среща от полуфиналите на световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Полша

21:30 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Италия - Босна и Херцеговина пряко предаване от Торино

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

22:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Сарагоса - Барселона, трети полуфинален мач от испанската баскетболна лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Бетис - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сасуоло

22:15 Nova Sport: Футбол: Борусия Дортмунд - Вередер Бремен, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

23:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

23:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Гарбина Мугуруса (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)

23:40 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

