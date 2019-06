Още снимки: test Планините кеш на американските компании намаляха до 3-годишно дъно След промяната в данъчното законодателство на Съединените американски щати, приета през 2017 година, свободните средства на американските корпорации продължата да намаляват и са достигнали 3-годишно дъно, пише The Wall Street Journal, цитирайки доклад на Moody"s Investors Service Inc.



Заради промените, компаниите наляха рекордни средства в обратно изкупуване на акции, раздаване на дивиденти, инвестиции и придобивания миналата година. Като резултат, количеството кеш намалява до $1,685 милиарда през 2018 година.



Apple Inc. продължава да стои начело, като разполага с $245 милиарда, спад от 14 процента. На първите пет места са още и Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook. Общо, те държат $564 милиарда, или 33 процента от общата сума за нефинансовите компании. Спрямо 2017 г. тази сума намалява с 34 процента.



Множество американски компании, особено в бързо растящия технологичен сектор, успяха да натрупат огромно количество кеш, тъй като задържаха печалбите си от други държави извън САЩ заради 35-процентния корпоративен данък.



Данъчните промени от 2017 г. обаче въведоха еднократно облекчение върху тях. Заради това компаниите върнаха $664,91 милиарда. /money.bg