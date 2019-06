Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:10 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Дарби Каунти - Саутхямптън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Депортиво Лара - Коринтианс, шестайсетина финали за Копа Судамерикана

08:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Финландия - Босна и Херцеговина

09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: РБ Лайпциг - Хофенхайм, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Линкълн Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин,трета среща от финалната серия

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Фрозиноне

10:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция

11:00 Film Plus: Тенис: Татяна Мария - Слоун Стивънс (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Наполи

12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1 /п/

12:10 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

12:15 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Каролин Гарсия (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

13:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Италия - САЩ

14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Ливърпул

14:00 Film Plus: Тенис: Циан Ван - Симона Халеп (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Аталанта

14:25 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - България

15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/

15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

15:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия/Уникаха, втори полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Тотнъм

16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Монреал Импакт - Сиатъл Саундърс

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

17:45 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - среща за 3-4 място

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул

18:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Турция

18:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома

18:05 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Блекпул - Арсенал, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

19:30 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - финал

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Доминиканска република

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

21:00 BNT: Студио Футбол коментарно предаване

21:15 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

21:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Блекбърн Роувърс, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция пряко предаване от Мадрид

21:45 BNT: УЕФА европейски квалификации: България - Косово пряко предаване от стадион "Васил Левски"

22:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия/Уникаха - Реал Мадрид, трети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

22:00 TV+: Футбол: Атлетик /Б/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Франция

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Интер

23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

23:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Сакия Викъри (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

23:30 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Хъдърсфилд Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

23:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:40 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 9 юни /bukmeikar.com 07:10 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже08:00 Diema Sport: Футбол: Литекс - Арда, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Дарби Каунти - Саутхямптън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Судамерикана Депортиво Лара - Коринтианс, шестайсетина финали за Копа Судамерикана08:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Финландия - Босна и Херцеговина09:00 Film Plus: Футбол: Валенсия - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Nova Sport: Футбол: РБ Лайпциг - Хофенхайм, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Линкълн Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Алба Берлин,трета среща от финалната серия10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Фрозиноне10:20 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция11:00 Film Plus: Тенис: Татяна Мария - Слоун Стивънс (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)11:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Наполи12:05 Nova Sport: Футбол: Лион - Ница, мач от френската Лига 1 /п/12:10 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване12:15 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Каролин Гарсия (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)13:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже13:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Италия - САЩ14:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Нант, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Ливърпул14:00 Film Plus: Тенис: Циан Ван - Симона Халеп (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Аталанта14:25 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - България15:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Витоша, мач от Първа професионална лига /п/15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени15:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия/Уникаха, втори полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Тотнъм16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)16:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Монреал Импакт - Сиатъл Саундърс17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Нотингам Форест, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/17:45 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - среща за 3-4 място18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул18:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Турция18:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома18:05 Nova Sport: Футбол: Ним - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/19:00 Diema Sport 2: Футбол: Блекпул - Арсенал, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/19:30 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - финал20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Доминиканска република20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус21:00 BNT: Студио Футбол коментарно предаване21:15 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига21:30 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Леванте (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)21:30 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Блекбърн Роувърс, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Испания - Швеция пряко предаване от Мадрид21:45 BNT: УЕФА европейски квалификации: България - Косово пряко предаване от стадион "Васил Левски"22:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия/Уникаха - Реал Мадрид, трети полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно22:00 TV+: Футбол: Атлетик /Б/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Франция22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Интер23:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор23:30 Film Plus: Тенис: Магдалена Рибарикова - Сакия Викъри (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I четвъртфинал, повторение)23:30 Diema Sport 2: Футбол: Бристъл Сити - Хъдърсфилд Таун, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/23:40 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно23:40 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 9 юни /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели