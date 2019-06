Още снимки: test Google Stadia и кои игри ще можем да играем през платформата Платформата за клауд гейминг Stadia има потенциала да постави нова ера в играенето на видео игри, като тази седмица стана ясно, че Google ще стартира новата услуга още през ноември 2019 г.

Абонаментът за Stadia ще струва 9.99 долара на месец и ще осигури достъп до цял куп игри, които ще можем да играем през компютър, смартфон и телевизор.



Ето и част от списъка с игри, които ще бъдат достъпни при стартирането на Stadia:



GRID на Codemasters

Metro Exodus на Deep Silver

Thumper на Drool

Farming Simulator 19 на Giants Software

Baldur"s Gate на Larian Studios

Power Rangers: Battle for the Grid на nWay Games

Football Manager нa Sega

Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider на Square Enix

NBA 2K, Borderlands 3 на 2K Games

Mortal Kombat 11 на Warner Bros.

Assassin"s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy"s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy"s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2 на UBISOFT

Списъкът далеч не е финален и предстои да бъдат добавени още доста игри от Capcom, Electronic Arts и Rockstar Gaems, което ни навежда на мисълта, че имена като FIFA, GTA, Street Figher и Resident Evil също ще бъдат част от Stadia /lifestyle.bg