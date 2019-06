Още снимки: test Удар за Станишев – няма да води евродепутатите на БСП Конфликтът в БСП продължава. Точно преди Националния съвет на партията в събота стана ясно и че ръководството на червените е подготвил нов удар за Сергей Станишев. Оказа се, че председателят на ПЕС няма да води евродепутатите на БСП в Брюксел. Вместо това с тази задача е натоварен младият Петър Витанов.



От БСП съобщиха за решението си във Фейсбук.



„Новоизбраните членове на Европейския парламент от „БСП за България“ проведоха своето първо заседание на 7 юни 2019 г. За председател на Делегацията на българските социалисти в ЕП беше избран Петър Витанов. Цветелина Пенкова беше утвърдена като ковчежник. Преизбран беше Станислав Котцилков за секретар на Делегацията. На своето учредително заседание, членовете на ЕП обсъдиха приоритетните за България въпроси, по които е важно да работят в предстоящия си мандат като евродепутати.



На срещата беше обсъдено и разпределението на българските евродепутати от „БСП за България” в комисиите интерпарламентарните делегации на ЕП, както и възможността в ръководството на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП/Socialists and Democrats Group in the European Parliament /да бъде предложен Сергей Станишев“, гласи постът в социалната мрежа.



Новината обаче бе посрещната доста остро от вътрешната опозиция в левицата.



„Това е продължение на поредица от политически нелогични решения, наложени от Корнелия Нинова“, коментира ситуацията лично Станишев.



„За мен това е патология, хиперактивност... Петър Витанов е избран за ръководител на групата. Този човек не знае къде е Страсбург и Брюксел“, коментира Георги Гергов и защити, че групата трябва да се води от Станишев.



