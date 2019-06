Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, двойки, мъже

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Полша - България

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутпорт - Транмиър Роувърс, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:15 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 5 юни

09:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 6 юни

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

09:45 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - България

10:00 Nova Sport: Футбол: Борусия Мьонхенгладбах - Байер Леверкузен, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Етър, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Блекпул - Солихъл Муурс, преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

10:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, двойки, мъже

11:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Франция

11:00 Film Plus: Тенис: Каролна Плишкова - Ализе Корне (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

11:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Хърватия - Уелс

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Транмиър Роувърс - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Фиорентина

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

12:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, двойки, жени, директно

13:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Торонто Раптърс, четвърти финален мач от плейофите на НБА /п/

13:40 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция

13:45 Film Plus: Тенис: Су Уей Хсие - Анет Контавейт (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Бирмингам Сити, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Франция

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Парма

14:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

15:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Русия - САЩ

15:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

15:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 8 юни

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

15:50 BNT: УЕФА Лига на нациите: Среща за 3 и 4 място пряко предаване от Португалия

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Film Plus: Футбол: Алавес - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рединг, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

16:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже Полша - България

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Милан

16:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже, директно

16:00 BNT 3: Тенис: Открито първенство на Франция - финал /мъже/ пряко предаване от Париж

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Русия - Италия

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

18:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 47-и епизод /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Киево

18:00 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Каролина Мучова (J&T Banka Prague Open, Прага; WTA International - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монако, мач от френската Лига 1 /п/

19:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

19:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже България - Франция

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

19:45 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Тотнъм - Ливърпул, финал

20:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Рен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 8 юни

21:00 BNT 3: Студио Футбол

21:15 BNT: Студио Футбол коментарно предаване

21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, мъже

21:30 Film Plus: Футбол: Валенсия - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 BNT: УЕФА Лига на нациите: Финал пряко предаване от Португалия

21:45 BNT 3: Футбол: "УЕФА Лига на нациите" - финал пряко предаване от Порто

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Барселона - Сарагоса, втори полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сасуоло

23:15 Nova Sport: Футбол: Борусия Дортмунд - Юнион Берлин, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Моника Пюиг - Даниеле Колинс (Volvo Car Open, Чарлстън; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

