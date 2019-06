Още снимки: test Съвременни технологии, вдъхновени от природата Еволюцията е помогнала на организмите да разработят разнообразни решения, за да оцелеят и се адаптират по-добре към живота. Човекът, наблюдавайки природата, е взел много за създаването на нови технологии или за оптимизиране на съществуващите.



По-долу разказваме за 7 съвременни технологии, за които учените са се вдъхновили от природата.



Пчелите и разпределението на енергията



Въпреки че никой не им казва какво да правят, пчелите инстинктивно знаят каква работа трябва да се извърши.



Regen Energy в Съединените щати адаптира логиката на пчелния рояк, за да подобри ефективността на електрическата мрежа.



Вместо да използва централна система, която пренасочва товара, компанията поставя локални системи за управление, които комуникират помежду си чрез безжичната система и определят къде е необходима енергия.



Закопчалките Велкро



Велкро (Velcro) е търговското наименование на механизъм за бързо закопчаване на дрехи, обувки, чанти и други чрез прилепване на събираните части. Произвежда се от полиестер в различни цветове.



Идеята за изобретението идва през 1941 г. при швейцарския инженер Жорж де Местрал, патентът е получен през 1955 година.



След разходка с куче, Жорж де Местрал бил свикнал да сваля репеи от палтото си. Веднъж ги разгледал под микроскоп, благодарение на който видя миниатюрни куки с чиято те се придържат към животинската кожа.



Така на Местрал се родила идея за закопчалката велкро. Изпълнението й отнема години на проби и грешки, в резултат на което изобретателят разбира, че лепенките е а най-добре да се направят от найлон.



През 1955 г. де Местрал най-накрая може да патентова изобретението си. Първите текстилни скрепителни елементи започнаха да използват астронавти, водолази и скиори. С течение на времето те станаха широко разпространени, превръщайки се в обичайната част от ежедневните облекло и обувки.



Кожа на гущера гекон



Тайната на гущера гекон, който може да ходи по тавани и стени и изглежда в противоречие с всички закони на гравитацията, е в малките власинки, които се наричат ??хета и се намират на лапите му.



Те се придържат към повърхността с помощта на т.нар. Ван дер Ваалсова сила, действаща на микроскопично ниво. Резултатът е силно захващане, така че гущерът не пада дори там, където изглежда невъзможно да се задържи.



През последните години много инженери са започнали да приемат гущерова технология. Те възпроизвеждат милиарди власинки за различни цели, така че да се постига желания ефект без използването на лепила.



Перка на кит и вятърна турбина



В магазина за сувенири биологът Франк Фиш обръща внимание на факта, че фигура на гърбат кит има неравности при перките, мислейки че художникът е сгрешил.



Но фигурката е направена абсолютно точно.



Поредицата от неравности, минаващи по дължината на перката, помага на кита да преминава по-бързо през водата. Това обяснява невероятната скорост и ловкост на огромното животно.



След проучване на този ефект, Фиш установява, че такива неравности по лопатките на вятърните турбинните могат да намалят нивото на шума и да повишат ефективността им.



Кожата на акулата



Изучавайки микроскопичните частици по кожата на акула, учените на НАСА са разработили покритие за кораби, което позволява да се намали триенето.



Подобна технология позволи на кораба Stars and Stripes да спечели състезанието Cup of America през 1987 година.



Тази обшивка се оказва толкова ефективна, че победата в състезанието бе призната за несправедлива, а самата технология беше забранена, но след това отново се възроди.



Земеродното рибарче и високоскоростният влак



Високоскоростният влак преминава през тунела с огромен шум, който е свързан с въздушното налягане.



През 90-те години японският инженер Ейджи Накацу забелязал, че птицата земеродно рибарче се гмурка във водата за плячка, неоставяйки почти никакви пръски.



Ейджи харесва как птицата с помощта на клюна си преминава от една среда в друга.



Неговият дизайн за високоскоростен влак се основава на формата на човката на рибарчето. Това позволява не само значително да се намали шума, но и да консумацията на енергия при нарастване на скоростта на влаковете.



Термити и архитектура



Африканските термити са създали много интелигентен дизайн на домовете си, така че вътре температура остава почти постоянна.



Заслужава да се отбележи, че те живеят в райони с високи колебания в дневните температури - от 40 ° C през деня до по-малко от 2 ° C през нощта.



Термитите строят жилища по такъв начин, че да имат пасивна охладителна система, която работи чрез няколко вентилационни люка в горната и страничната част.



Архитект Майк Пиърс използва подобна стратегия при проектирането на офисния комплекс Eastgate в столицата на Зимбабве, Хараре.



Горещият въздух излиза през тръбите в горната част на сградата, а в същото време хладният въздух преминава надолу. /money.bg