Apple нанесе тежък удар по Google и Facebook

Планът на Apple Inc. да предложи анонимно влизане в редица мобилни приложения, като така защити личните данни на своите потребители, заплашва да спре притока на данни към компании като Facebook и Google, които използват тази информация, за да следят потребителите и да продават таргетирани реклами, пише The Wall Street Journal.



Когато производителят на iPhone пусне новата си операционна система тази есен, приложенията, които предлагат създаване на регистрация и влизане чрез съществуващите ни регистрации в Google и Facebook, ще предложат нова алтернатива. Натискането върху логото на Apple ще създаде нов, произволен мейл адрес, което означава, че потребителите няма да споделят никакви лични данни.



Идеята се приема много добре от потребителите, но някои разработчици не са много доволни, защото функцията ще нанесе тежък удар по базата данни, която са си събрали с лични данни на потребители и която се използва за разнообразни цели.



Facebook и Google, заедно с разработчиците на приложения, отдавна използват тази информация, за да създадат пълни профили на потребителите, които да продават на рекламодатели. Един от другите проблеми, свързани с това, са постоянните скандали с изтичането на тези данни без позволението и знанието на потребителите.



Apple, чийто бизнес модел е коренно различен, няма да прави профили на потребителите или тяхната активност, нито ще пази друга информация.



