Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

07:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска Лига

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Китай - България

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Рексъм - Нюпорт Каунти, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Дженоа

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 47-и епизод /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:30 BNT 3: Футбол: Среща от четвъртфиналите на световното първенство за юноши под 20 г.

09:55 MovieStar: Футбол и философия

10:00 Nova Sport: Футбол: Рьодингхаузен - Байерн Мюнхен, мач от втори кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Удинезе

10:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

11:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Полша - България

11:00 Film Plus: Тенис: Полона Херцог - Симона Халеп (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

11:20 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 5 юни

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

11:35 BNT 3: УЕФА Лига на нациите обзор от 6 юни

11:50 BNT 3: Футбол: Франция - Република Корея - среща от световното първенство за жени

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Гайсли - Флийтууд Таун, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Интер

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

12:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, жени

13:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

13:00 Nova TV: "Куче футболист: Еврокупата" - с уч. на Ник Моран, Джейк Томас, Лори Хойринг и др.

14:00 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Чехия - България

14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Наполи

14:05 Film Plus: Тенис: Ифан Уан - Даниел Колинс (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Италия - САЩ

15:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - ЦСКА, мач от Първа професионална лига /п/

15:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

15:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Хърватия - Уелс пряко предаване от Осиек

16:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени, директно

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 BNT 2: Тенис: Открито първенство на Франция - финал /жени/ пряко предаване от Франция

16:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Атлетик /Б/(Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Рома

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Русия - САЩ

18:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

18:00 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

18:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Фрозиноне

18:00 Film Plus: Тенис: Ига Святек - Полона Херцог (Samsung Open presented by Corner, Лугано; WTA International - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Сент Етиен, мач от френската Лига 1 /п/

18:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, двойки, мъже, директно

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

18:50 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Финландия - Босна и Херцеговина пряко предаване от Тампере

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 46-и епизод /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Полша - България

20:00 Max Sport 3: Футбол: Рекопа Судамерикана Ривър Плейт - Атлетико Паранаенсе, втори финален мач за Суперкупата на КОНМЕБОЛ

20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Анже, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

20:45 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, полуфинали, мъже

20:55 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации обзор от 7 юни

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:35 BNT 3: УЕФА Европейски квалификации: Турция - Франция пряко предаване от Коня

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия/Уникаха, втори полуфинален мач от плейофите на испанската баскетболна лига, директно

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Русия - САЩ

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Ювентус

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА /п/

23:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, финал, жени

23:15 Nova Sport: Футбол: Кьолн - Шалке 04, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Мария Сакари - Кики Бертенс (Volvo Car Open, Чарлстън; WTA Premier - повторение)

23:40 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

