Вторият най-богат човек в Индия кара кола втора ръка

За Четвъртата най-голяма IT компания в Индия Wipro настъпи края на една ера, след като нейният ръководител се пенсионира след 50 години на поста.



Главният изпълнителен директор на IT компанията Aзим Премджи ще се пенсионира, след като изтече договорът му на 30 юли. 73-годишният индиец е заел поста във фирмата, когато е бил на 21 години. Сега неговото място ще наследи синът му Ришад Премджи, пише Quartz.



"Да бъда начело на Wipro от 1966 година до днес, бе най-голямата привилегия, която някога съм имал в живота си. Бе едно необикновено пътуване, което започна от малка компания за растително олио до корпорация за глобален разнообразен бизнес", казва Премджи.



"Wipro e пример за една успешна, етична и социално отговорна организация. Искам да благодаря на всички вас, както и на моите бивши колеги за приносът и отдадеността ви", допълва още той.



Внезапната смърт на бащата на Азим Премджи го принуждава той да напусне Стандфордския университет, където е учил компютърни науки, за да поеме юздите на Wipro, която тогава е произвеждала растителни масла. През 1982 година предприемчивият индиец започва да превръща фирмата в глобална IT компания.



Днес годишните приходи на Wipro са 8 милиарда долара и в нея работят повече от 170 000 служители. Семейството на Премджи притежава дял от 74,3% от компанията. Азим е вторият най-богат човек в Индия след Мукеш Амбани, който е собственик на империята Reliance Industries.



IT бизнесът обаче не е основното поле на дейност от корпорацията на Премджи. Приоритет за богатия индиец е филантропията.



Бизнес магнатът е дарил повече от 2/3 от богатството си, което се равнява на 21 милиарда долара за благотворителни каузи. Преди близо две десетилетия през 2001 година той основава Azim Premji Foundation, неправителствена организация, фокусирана върху подобряване на основното образование в селските държавни училища в Индия. През март той преотстъпи 34-процентов дял от своите акции в Wipro, който се равнява на 7,5 милиарда долара, на организацията.



"Ще продължа да бъда част от борда на Wipro, като ще посветя времето и усилията си на филантропската дейност на организацията. Ще продължа да бъда президент на Wipro Enterprises Limited", инженерния бизнес и джойнт венчър дружеството Wipro -GE Healthcare, чиито общи проходи са около 2 милиарда долара", допълва Премджи.



Той е известен с това, че е водил доста приличен стандарт на живот за възможностите, които има. Не е имал луксозни коли. Карал е Ford Escort, Honda City и Toyota Corolla. Дори след като решава да премина към по-висок клас кола, той избира автомобил втора употреба. Премджи купува Mercedes E-Class от свой служител. Въпреки че притежава империя, милиардерът пътува в икономична класа и използва рикши. На робота призовава служителите си да пестят ток и тоалетна хартия.



Освен това той се е върнал 30 години по-късно в Станфордския университет, за да завърши образованието си. /money.bg





