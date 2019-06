Още снимки: test Папата одобри "италианска поправка" в молитвата "Отче наш" Папа Франциск одобри т.нар. "италианска поправка" в молитвата "Отче наш".



В новото издание на богослужебна книга на католическата църква е направена корекция в превода на италиански на молитвата "Отче наш". Тя ще влезе в сила след няколко месеца, колкото е нужно за отпечатването и разпращането на книгата, пише "Дневник".



Според Евангелие от Матей текстът идва директно от Исус Христос, който отговаря на въпроса на учениците си да ги научи как да се молят. В края на молитвата се казва "и не ни въвеждай в изкушение..." (не введи нас во искушение), но през последните години в църквата се оформи дебат, че това създава впечатление, че Бог въвежда човеците в изкушение.



Затова през 2017 г. папата заяви, че има нужда от по-точен превод на латинското Et ne nos inducas in tentationem.



Новият текст е "и не позволявай (не ни предавай) да се поддадем на изкушение".



Това е същото като корекцията в превода на френски, договорена от френските епископи през март 2019 г. и приета от френскоезичните протестантски църкви - от Ne nous soumets pas a la tentation фразата е променена на Ne nous laisse pas entrer en tentation. Тя ще влезе в сила на 3 декември.



Според италианското католическо издание Avvenir върху поправката в италианската версия е работено 16 години.



