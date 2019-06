Още снимки: test Facebook ще покаже криптовалутата си още този месец Facebook Inc. ще представи своята криптовалута още този месец - и ще позволи на служителите си да я приемат като заплата, пише The Information.Преди около година компанията нае мениджърът от PayPal Дейвид Маркъс, който да помогне с разработката на блокчейн технологии. След това редица издания писаха, че социалната мрежа готви своя криптовалута, чрез която потребителите ще могат да търгуват и да изпращат в Messenger и WhatsApp. Facebook планира и физически "банкомати", чрез които всеки ще може да си купи от дигиталната валута.



Ако усилието пожъне успех, заплашва да промени значително пазара на интернет търговия и ще се превърне в най-популярната употреба на криптовалута досега.



По инициативата инженери работят от повече от година. В сърцето на т. нар. Project Libra е дигитална монета, която потребителите могат да изпращат един на друг, да пазаруват в социалната мрежа, както и в други интернет страници.



Пречките пред проекта не са малко. Засега криптовалутите не се използват широко като платежно средство, а множеството скандали около Facebook правят моментът деликатен. Социалната мрежа обаче има 1,562 милиарда активни потребители, което ? дава огромен мащаб.



Компанията на Марк Зукърбърг вече е водила разговори с Visa, Mastercard и други, търсейки общи инвестиции от около $1 милиарда, които да подкрепят стойността на криптовалутата и да я защитят от волатилността на останалите дигитални монети.



Facebook говори и с компании в интернет търговията и приложения, които също да приемат монетите.



Не чуваме за проекта за първи път. През декември Bloomberg съобщи, че Facebook работи по дигитална монета, която да бъде използвана в приложението WhatsApp и да служи като метод за изпращане на пари.



Потребителите може да получават пари от социалната мрежа. Една от идеите, които компанията обсъжда, е потребителите да получават криптовалута, когато гледат реклами - нещо като точки за лоялност, познати ни от други търговци.



