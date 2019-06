Още снимки: test The American Conservative: Балканите са геополитическа черна дупка Геополитическото социално инженерство последователно се проваля на Балканите. Принуждаването на антагонистичните народи да живеят заедно генерираха безредие, хаос, насилие и клане. Ако европейците имат по-добра идея, нека я пробват - Балканите трябва да бъдат тяхна отговорност, пише бившият съветник на Роналд Рейгън Дъг Бандоу в статия за изолационисткото издание The American Conservative.



Балканите си възвърнаха репутацията на геополитическа черна дупка. Неотдавна Косово проведе операция с участието на спецчасти, за да арестува етническите сърби на север заради предполагаема контрабанда. Междувременно етническите албански полицаи влязоха в сблъсъци със сръбски цивилни граждани, които ръководителят на белградската Служба за Косово и Метохия Марко Джурич описа като заплаха за стабилността и мира. Белград разпореди привеждането на войските в бойна готовност. Русия, съюзникът на Сърбия, разкритикува „провокацията" на Косово.



Някога легендарният Ото фон Бисмарк предупреди, че войната в Европа ще бъде предизвикана от „някаква глупост на Балканите“. Думите му бяха доказани три десетилетия по-късно, когато континентът потъна в бездната на Първата световна война. Това, което германците наричаха Saisonstaaten, или „държави за един сезон": малки, недемократични и предимно етнически базирани нации, се оказаха уязвими за нарастващите тоталитарни сили. Повечето са били в или близо до Балканите.



Студената война до голяма степен замрази тези национални спорове. Но след като Съветският съюз се разтвори, мултиетническата Югославия се присъедини към нея в кофа за боклук в историята и Балканите отново станаха извор на конфликт.



Въпреки това продължителната битка и последвалата външна намеса не бяха неизбежни. През 1992 г. Алия Изетбегович в Босна и Херцеговина прие Лисабонското споразумение, което щеше да предостави на хърватите и сърбите същото право на отделяне, както и на господстващата мюсюлманска общност. Тогава по настояване на американския посланик в Югославия Уорън Цимерман, Изетбегович се обърна и се реши на война. Последваха три години на брутален конфликт, с десетки хиляди жертви. Етническите сърби извършиха забележителни жестокости, но босненските мюсюлмани и хърватите не останаха по-назад.



Вашингтон пое рефлексивна антисръбска позиция, подкрепяйки всеки, който се стремеше да напусне правителството, в което преобладават сърбите, като същевременно отричаше етническите сърби да имат същото право да се отделят от други режими. Администрацията на президента Бил Клинтън дори не спомена за експулсирането на 150 000 до 200 000 етнически сърби от домовете им в Хърватия в акция, която с право може да се определи като етническо прочистване. Освен това САЩ считат за голямо постижение Дейтънското мирно споразумение от 1995 г., което запазва многоетническа Босна, въпреки желанията на повечето сърби и хървати.



Какви е работата на Вашингтон днес? Босненският журналист Александър Брезар се оплака, че „този мултикултурен, мултиетнически проект е под сериозна атака“. Но защо да го държим заедно с международна тел, ако толкова много от хората отхвърлят този проект? (По ирония на съдбата, Босна не е признала Косово, вероятно се страхува да насърчи отделянето от доминираната от сърби Република Сръбска, която заедно с мюсюлманско-хърватската федерация съставлява Босна.)



Босна не е модел за изграждане на нация. Freedom House оценява страната само като „частично свободна“ и отбелязва: „Политиката се характеризира с тежка партизанска схватка между националистически лидери от бошняшката, сръбската и хърватската общност в страната. Корупцията остава сериозен проблем“. Свободата на изразяване е „ограничена на практика“. Така стои и въпросът с религиозната свобода. Съдебната власт е слаба и „гаранциите за справедлив процес са непоследователно подкрепени".

Последният доклад на Държавния департамент за човешките права цитира „тежки условия в затворите; ограничения на свободата на събирания и изразяване, и на пресата; широко разпространена корупция; [и] престъпления, свързани с насилие срещу малцинства”и ЛГБТ лица. „Хюман Райтс Уоч“ съобщава за подобни проблеми.



Американските власти имат пристрастен подход към Косово, неразделна част от Сърбия, а не отделна държава. Населението там се е разселило през годините, подпомогнато от антисръбската политика на Йосип Броз Тито след Втората световна война, и нарастващото етническо албанско мнозинство, дискриминиращо сърбите. Тогава Милошевич изигра етническата карта, за да се изкачи до върха на белградското ръководство след смъртта на Тито.



Когато централното правителство пое контрола, възникна Армията за освобождение на Косово (АОК). Тя отвличаше и екзекутираше сръбски служители и етнически албански „сътрудници“, и извършване нападения срещу полицейски участъци и кафенета. АОК се финансираше чрез контрабанда на наркотици и други престъпни дейности, както и с принос от страна на етническата албанска диаспора, включително в Америка. Специалният пратеник на Балканската администрация на Клинтън, Робърт Гелбард, описваше АОК като „без никакви съмнения терористична групировка".



Югославското правителство реагира , разпалвайки съпротива. На конференцията в Рамбуйе Вашингтон се опита да принуди Белград да подпише независимостта на Косово и да предостави на НАТО безплатен транзит в цялата страна, за да окупира Косово. Когато Милошевич отказа, САЩ започнаха бомбардировките, след което сръбските войски принудиха стотици хиляди етнически албанци да избягат от домовете си и извършиха куп жестокости.



Югославия най-накрая се съгласи да се оттегли от Албания, която тогава беше окупирана от силите на НАТО. Водени от победоносната АОК, етническите албанци изгониха 200 000 или повече етнически сърби, роми и други представители на малцинства, докато съюзническите сили стояха.



Доклад на „Хюман Райтс Уоч“ гласи: „АОК е отговорна за сериозни злоупотреби... включително отвличания и убийства на сърби и етнически албанци, считани за сътрудници на държавата. Елементите на АОК също са отговорни за постконфликтни атаки срещу сърби, роми и други неалбанци, както и за политически съперници на етнически албанци“. Организацията отбеляза също, че „широко разпространеното и систематично изгаряне и плячкосване на домове на сърби, роми и други малцинства, и унищожаването на православните църкви и манастири... в съчетание с тормоз и сплашване, са предназначени да принудят хората да напуснат домовете и общностите... елементи на АОК са явно отговорни за много от тези престъпления".



Сиан Джоунс от „Амнести интернешънъл“ докладва за неуспеха на съюзниците да разследват отвличането и убийствата на сърбите в края на конфликта. Тези действия „представляват широко разпространено, както и систематично, нападение срещу цивилно население и, потенциално, престъпления срещу човечеството“ и „допринесоха за преобладаващия климат на безнаказаност в Косово“. Десетки хора бяха убити; хиляди къщи и магазини бяха разбити; десетки църкви и манастири бяха унищожени. Хиляди етнически сърби бяха ранени и още хиляди бяха принудени да напуснат домовете си.



Freedom House оценява Косово като „частично свободно“. Отбелязва се, че институциите на организацията остават слаби, а буйната корупция е довела до дълбоко обществено недоверие в правителството. Журналистите са изправени пред сериозен натиск и рискуват да бъдат атакувани във връзка с разботата им. Върховенството на закона е възпрепятствано от намесата на изпълнителната власт в съдебната система. Освен това пътуването е„ трудно за много сърби”. Правата на собственост„ не се прилагат на практика”.

Държавният департамент на САЩ посочва проблеми, свързани с правата на човека, включително „връщане; ендемична корупция в правителството; престъпления, свързани с насилие или заплахи за насилие срещу журналисти; и нападения срещу членове на етнически малцинства или други маргинализирани общности, включително от силите за сигурност”.Други въпроси включват липса на законосъобразен процес и лоши условия в затворите. Нещо повече, „мнозина в правителството, опозицията, гражданското общество и медиите вярваха, че висшите служители участват в корупцията - безнаказано”.



Но американците и европейците настояват за независимост на Косово, като същевременно забраняват самоопределението на етническите сърби, концентрирани в град Митровица, северно от река Ибър. През 2008 г. Косово обяви своята независимост.. Само вето на Русия блокира членството на Прищина в ООН.



Оттогава Сърбия и Косово поддържат студена война, а сърбите в северната част на Косово се противопоставят на управлението на Прищина. Европейският съюз се стреми да насърчи признаването на ролята на Белград чрез обещаване на членство в ЕС, но сърбите отказаха да търгуват с територия в замяна на евро и различните кръгове от преговори не успяха да постигнат напредък. Миналия ноември косоварите наложиха 100% мита за внос на сръбските стоки.



Миналия месец Прищина при опит да наложи законовите си граници със Сърбия арестува предполагаеми контрабандисти, действащи в северната част на Косово. Сръбското правителство отговори на прикритата заплаха от сила. Ако има военни действия, те ще доведат до намесата на НАТО и Русия.



Сърбия има свои собствени човешки права и никой не си въобразява, че ще възстанови властта си над Косово. Наистина президентът й Александър Вучич наскоро призна, че страната му трябва да приеме, че е загубила контрола над Косово. Все пак той прогнозира, че може да са необходими компромисни споразумения.



Има алтернативи на застоя. Миналата година правителствата на Косово и Сърбия обсъдиха размяна на територии. Брюксел и Вашингтон изглежда подкрепиха инициативата за Косово, но Германия направи всичко възможно да блокира всяка териториална промяна. Зловещата роля на Берлин датира от 1991 г., когато ускори разпадането на Югославия, насърчавайки цунамито от насилие. След като разрушават и създават държави, германците сега се оплакват от прецедента за „промяна на границите“.



САЩ трябва да останат встрани от последните балкански безумия. Едуард П. Джоузеф от САИС наскоро предложи администрацията на Тръмп да „изисква" Косово и Сърбия да „прекратят цикъла на провокации", „да създадат подробна рамка" за преследване на военни престъпления, „да се стремят към дългосрочни бази на американските войски" в Сърбия, „предложи на Белград огромно подобрение във военните и гражданските отношения, потенциално до нивото на стратегическо партньорство“ и да предостави на„и Сърбия и Косово щедър пакет за развитие“.



Тези идеи са откровено луди. САЩ не са изложени на опасност, което да налага допълнително намеса в това гробище на добри намерения. Вашингтон също няма представа как да оправи региона.



Геополитическото социално инженерство последователно се проваля на Балканите. Принуждаването на антагонистичните народи да живеят заедно генерираха безредие, хаос, насилие и клане. Ако европейците имат по-добра идея, нека я пробват. Балканите трябва да бъдат тяхна отговорност.

