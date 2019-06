Още снимки: test 65 602 убийства в Бразилия през 2017 г. Бразилия е регистрирала 65 602 убийства през 2017 г. в сравнение с 63 880 през изминалата година, става ясно от изследване, публикувано от бразилските власти, предаде "Синхуа".



В страната са извършвани по 31.6 убийства на всеки 100 000 души, показва проучването на бразилската правителствена организация за изследване Institute for Applied Economic Research and the Brazilian Public Security Forum.



Докладът е озаглавен "Атлас на насилието".



Най-много убийства (62.8) са извършвани в североизточния щат Рио Гранде до Норте, а най-малко в щата Сао Пауло (10.5). Сао Пауло е най-многолюдният щат в Бразилия.



Младите хора на възраст между 15 и 29 г. са най-засегнати от насилието в латиноамериканската държава. 35 783 са жертвите от тази група през 2017 г.



Също се отчита увеличение на броя на убитите жени - 4 936 през 2017 г. През последните 10 г. убийствата на жени са се увеличили с 30.7%.



Убийствата предимно са извършени с огнестрелни оръжия (70% от всички убийства).



В проучването се предупреждава, че преди Бразилия да прокара по-стриктни закони за контрол над притежанието на оръжие убийствата с огнестрелни оръжия са се увеличавали значително всяка година, но след въвеждането на новите закони броят на убийствата се увеличава, но много по-бавно.



