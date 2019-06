Още снимки: test Най-безопасните страни в света за 2018 г. Всяка година австралийският Institute for Economics and Peace прави анализ на политическата ситуация в 163 страни, на базата на който съставя Global Peace Index (Глобален индекс на мира).



Именно по него можем да се ориентираме за сигурността и безопасността на различните региони по света. Така че, ако планираме пътуване в близките няколко седмици, може би не е лошо да видим какви са направените изводи за 2018 г. А само след броени дни очакваме класацията на най-опасните и безопасни държави и за 2019 г.



За 2018 г. България заема 26-о място в списъка с 163 държави, като се изкачва с две места спрямо миналата година. Единствено Румъния изпреварва страната ни на Балканския полуостров, заемайки 24-о място. А ето това са и първите десет:



10. Ирландия

9. Япония

8. Сингапур

7. Чехия

6. Канада

5. Дания

4. Португалия

3. Австрия

2. Нова Зеландия

1. Исландия

И след като научихме, които заемат първите позиции по безопасност, може би не е зле да хвърлим едно око кои са и най-опасните, за да имаме представа къде да не ходим.



10. Русия

9. Централноафриканска република

8. Конго

7. Либия

6. Йемен

5. Сомалия

4. Ирак

3. Южен Судан

2. Афганистан

/lifestyle.bg Всяка година австралийският Institute for Economics and Peace прави анализ на политическата ситуация в 163 страни, на базата на който съставя Global Peace Index (Глобален индекс на мира).Именно по него можем да се ориентираме за сигурността и безопасността на различните региони по света. Така че, ако планираме пътуване в близките няколко седмици, може би не е лошо да видим какви са направените изводи за 2018 г. А само след броени дни очакваме класацията на най-опасните и безопасни държави и за 2019 г.За 2018 г. България заема 26-о място в списъка с 163 държави, като се изкачва с две места спрямо миналата година. Единствено Румъния изпреварва страната ни на Балканския полуостров, заемайки 24-о място. А ето това са и първите десет:10. Ирландия9. Япония8. Сингапур7. Чехия6. Канада5. Дания4. Португалия3. Австрия2. Нова Зеландия1. Исландия