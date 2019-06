Още снимки: test Новият iPadOS превръща iPad в компютър От доста време Тим Кук и хората му ни убеждават, че iPad може да бъде еквивалент на истински преносим компютър и след WWDC 2019 конференцията на Apple вчера можем да кажем, че най-накрая сме склонни да им повярваме.



По време на събитието компанията представи новия iPadOS - оперативна система, предназначена и създадена специално за най-популярния таблет на планетата.



Ето какво ново ще внесе тя и как ще доближи таблета на Apple до имиджа на лаптоп.



Нов хоум екран



iPadOS превръща хоум екрана на iPad в подобие на macOS десктоп, който побира повече икони на приложения и може да бъде украсен с любимите ни Widgets - прогноза за времето, календар, ремайндъри, шорткът икони към други приложения, снимки и какво ли още не.



Боравенето с приложения става по-лесно



Възможността за боравене с няколко приложения едновременно бе това, което липсваше при iPad, дори след въвеждането на услуги като Split View и Slide Over.



При новия iPadOS Slide Over ще ни позволи да добавим приложение върху вече отворено друго такова и лесно да избираме какво виждаме в малкия прозорец.



Split View пък вече ще осигурява възможност за едновременно отваряне на едно и също приложение, и разглеждането им в два съседни прозореца.



Apple Pencil става много по-бърз



iPadOS ще направи Apple Pencil доста по-бърз и акуратен. Към момента моливът на Apple взаимодейства с екрана със скорост от 20 милисекунди, а с новата оперативна система това време ще бъде редуцирано до 9 милисекунди, правейки работата с Apple Pencil доста по-гладка и интуитивна.



Файловата система получава огромен ъпгрейд



Files приложението на iPad вече ще прилича доста повече на Finder при macOS, отколкото на елементарна директория. Ще можем да търсим и подреждаме файлове по различни показатели и ще можем да ги споделяме с колеги и приятели през iCloud.



Най-добрата новина тук е, че iPad ще поддържа USB флашки и microSD четци - нещо, което доста липсваше преди, особено при хората, които ползват iPad като част от креативната си дейност.



Като капак на всичко, iPad ще може да бъде управляван посредством USB мишка, без да се налага да докосваме екрана с пръсти.



Голямата новина - iPad се превръща във втори екран



Може би най-значимата промяна, която Apple обяви, е, че iPadOS ще превърне iPad във втори екран не само за собствениците на Apple компютри, но и за всички останали.



Таблетът ще може да се ползва като продължение на главния ни екран или като подложка за рисуване, комуникираща с програмите за рисуване на компютъра ни.



Новата оперативна система ще се появи редом с iOS 13 и следващите модели iPhone тази есен, най-вероятно през септември. /lifestyle.bg От доста време Тим Кук и хората му ни убеждават, че iPad може да бъде еквивалент на истински преносим компютър и след WWDC 2019 конференцията на Apple вчера можем да кажем, че най-накрая сме склонни да им повярваме.По време на събитието компанията представи новия iPadOS - оперативна система, предназначена и създадена специално за най-популярния таблет на планетата.Ето какво ново ще внесе тя и как ще доближи таблета на Apple до имиджа на лаптоп.Нов хоум екранiPadOS превръща хоум екрана на iPad в подобие на macOS десктоп, който побира повече икони на приложения и може да бъде украсен с любимите ни Widgets - прогноза за времето, календар, ремайндъри, шорткът икони към други приложения, снимки и какво ли още не.Боравенето с приложения става по-лесноВъзможността за боравене с няколко приложения едновременно бе това, което липсваше при iPad, дори след въвеждането на услуги като Split View и Slide Over.При новия iPadOS Slide Over ще ни позволи да добавим приложение върху вече отворено друго такова и лесно да избираме какво виждаме в малкия прозорец.Split View пък вече ще осигурява възможност за едновременно отваряне на едно и също приложение, и разглеждането им в два съседни прозореца.Apple Pencil става много по-бързiPadOS ще направи Apple Pencil доста по-бърз и акуратен. Към момента моливът на Apple взаимодейства с екрана със скорост от 20 милисекунди, а с новата оперативна система това време ще бъде редуцирано до 9 милисекунди, правейки работата с Apple Pencil доста по-гладка и интуитивна.Файловата система получава огромен ъпгрейдFiles приложението на iPad вече ще прилича доста повече на Finder при macOS, отколкото на елементарна директория. Ще можем да търсим и подреждаме файлове по различни показатели и ще можем да ги споделяме с колеги и приятели през iCloud.Най-добрата новина тук е, че iPad ще поддържа USB флашки и microSD четци - нещо, което доста липсваше преди, особено при хората, които ползват iPad като част от креативната си дейност.Като капак на всичко, iPad ще може да бъде управляван посредством USB мишка, без да се налага да докосваме екрана с пръсти.Голямата новина - iPad се превръща във втори екранМоже би най-значимата промяна, която Apple обяви, е, че iPadOS ще превърне iPad във втори екран не само за собствениците на Apple компютри, но и за всички останали.Таблетът ще може да се ползва като продължение на главния ни екран или като подложка за рисуване, комуникираща с програмите за рисуване на компютъра ни.Новата оперативна система ще се появи редом с iOS 13 и следващите модели iPhone тази есен, най-вероятно през септември. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели