"Хамас" твърди, че е преодолял "Железния купол" на Израел

Информационната агенция Шехаб, свързана с Хамас, публикува видеоклип, в който се твърди, че палестинското радикално движение е успяло да намери начин да заобиколи израелска отбранителна система "Железен купол", съобщава The Times of Israel.



Видеото очевидно показва как групировката го е направила по време на сблъсъците през май. Тя е изстреляла 700 ракети за 30 часа.



Специалният пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов заяви през май, че "рискът от война остава застрашителен" - седмица след постигнатото примирие между Израел и Хамас, което сложи край на най-големите сблъсъци от войната през 2014 г.



Припомняме, че през последните месеци напрежението отново нарасна, въпреки опитите за примирие.



