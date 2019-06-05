Спортът по телевизията днес
05.06.2019 08.23
07:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Интер
09:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
10:00 Nova Sport: Футбол: Пфорцхайм - Байер Леверкузен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бъртън Албиън, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Рома
10:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
10:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"
11:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Турция
12:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Удинезе
12:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Дона Векич (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/
12:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
12:15 BNT 3: Футбол: Челси - Арсенал - финал на турнира на УЕФА "Лига Европа"
13:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
14:00 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лион, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Сърбия - Полша
14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Берое, мач от Първа професионална лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Оксфорд Сити - Транмиър Роувърс, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Лос Анджелис Галакси - Ню Ингланд Революшън
14:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"
14:40 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г.
14:55 Film Plus: Тенис: Моника Николеску - Каролине Вожняцки (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)
14:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно
14:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Киево
16:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
16:30 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /2 епизод/
17:00 BNT 3: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинална среща /мъже/ пряко предаване от Париж
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Наполи
18:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцкки - Мадисън Кийс (Volvo Car Open, Чарлстън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)
18:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/
18:15 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Русия - Сърбия
19:45 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 47-и епизод, директно
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/
20:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Турция Галатасарай - Ахисарспор, финал за Купата на Турция
20:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /5 епизод/
21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно
21:00 BNT: Студио Футбол Коментарно предаване
21:00 BNT 3: Студио Футбол
21:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай
21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
21:35 Film Plus: Футбол: Ейбар - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
21:45 BNT: УЕФА Лига на нациите: Португалия - Швейцария, полуфинал пряко предаване Португалия
21:45 BNT 3: Футбол: Португалия - Швейцария - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите" пряко предаване от Порто
22:00 TV+: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Турция
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бъртън Албиън - Манчестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Аталанта
22:05 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали
22:15 Nova Sport: Футбол: Виктория Кьолн - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
22:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига
23:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Септември, мач от Първа професионална лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Винъс Уилямс - Анджелик Кербер (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - IV четвъртфинал, повторение)
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