Спортът по телевизията днес 07:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Интер

09:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

10:00 Nova Sport: Футбол: Пфорцхайм - Байер Леверкузен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бъртън Албиън, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Рома

10:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

10:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

11:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Турция

12:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Парма - Удинезе

12:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Дона Векич (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

12:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

12:15 BNT 3: Футбол: Челси - Арсенал - финал на турнира на УЕФА "Лига Европа"

13:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

14:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

14:00 Nova Sport: Футбол: Реймс - Лион, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Сърбия - Полша

14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Берое, мач от Първа професионална лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Оксфорд Сити - Транмиър Роувърс, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Лос Анджелис Галакси - Ню Ингланд Революшън

14:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"

14:40 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г.

14:55 Film Plus: Тенис: Моника Николеску - Каролине Вожняцки (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

14:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Киево

16:10 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:30 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /2 епизод/

17:00 BNT 3: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинална среща /мъже/ пряко предаване от Париж

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Наполи

18:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцкки - Мадисън Кийс (Volvo Car Open, Чарлстън; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: Гингам - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/

18:15 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Русия - Сърбия

19:45 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 47-и епизод, директно

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Турция Галатасарай - Ахисарспор, финал за Купата на Турция

20:30 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /5 епизод/

21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

21:00 BNT: Студио Футбол Коментарно предаване

21:00 BNT 3: Студио Футбол

21:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

21:35 Film Plus: Футбол: Ейбар - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 BNT: УЕФА Лига на нациите: Португалия - Швейцария, полуфинал пряко предаване Португалия

21:45 BNT 3: Футбол: Португалия - Швейцария - полуфинална среща от "УЕФА Лига на нациите" пряко предаване от Порто

22:00 TV+: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Турция

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Бъртън Албиън - Манчестър Сити, полуфинален мач реванш за Карабао къп /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Аталанта

22:05 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали

22:15 Nova Sport: Футбол: Виктория Кьолн - РБ Лайпциг, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

22:30 Eurosport: Конен спорт: Глобална шампионска лига

23:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Септември, мач от Първа професионална лига /п/

WTA Premier Mandatory - IV четвъртфинал, повторение)