Още снимки: test Киану Рийвс, The Eternals и ще участва ли актьорът във филма Очакваме с голямо нетърпение "Спайдърмен: Далече от дома", не само защото много харесваме героя, но и защото филмът ще ни даде насока за следващата фаза от киновселената на Marvel.



The Eternals ще бъде един от следващите филми, които ще видим, и всичко сочи към това, че още през 2020 г. ще имаме тази възможност. Към момента попълненията във филма са Анджелина Джоли, Ричард Мейдън и Кумейл Нанджиани.



Според MCU Cosmic, не кой да е, а Киану Рийвс е започнал преговори, за да участва в The Eternals. Не е ясна ролята, за която преговаря, както и дали ще подпише договор, но това определено ни се струва добра новина.



Ако тези информации се окажат верни, актьорът най-накрая ще влезе в киновселената на Marvel. Според Screen Rant, това е трябвало да се случи по-скоро, защото Рийвс е преговарял за ролята на Йон-Рог в "Капитан Марвел".



