Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Утрехт - Витес, първи плейоф финал за Лига Европа

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Фиорентина

08:15 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден

09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден

10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Утрехт, втори плейоф финал за Лига Европа

10:00 Nova Sport: Футбол: Ерцгебирге Ауе - Майнц 05, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Милан

10:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Китай

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Порт Вейл - Съндърланд, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Ювентус

12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Ванина Викмайер (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

12:35 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта финална среща от Националната баскетболна лига

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА /п/

13:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден

13:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден

14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Четвърти финален плейоф

14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хамптън & Ричмънд Бъро - Олдъм Атлетик, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Минесота Юнайтед - Филаделфия Юниън

14:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"

14:25 Film Plus: Тенис: Уитни Осуигу - Даниел Колинс (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

14:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

14:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно

15:00 BNT 3: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинална среща /мъже/ пряко предаване от Париж

16:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Пети финален плейоф

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Торино

16:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:50 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /2 епизод/

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул

18:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Петра Квитова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

18:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Хайденхайм , четвъртфинал за Купата на Германия

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/

18:15 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Сърбия - Полша

18:20 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Люблин /Полша/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

20:00 Max Sport 3: Футбол: Аякс ТВ Вилем II - Аякс, финал за купата на Холандия

20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:25 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване

21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

21:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал

21:20 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /5 епизод/

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бъртън Албиън, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Лацио

22:15 Nova Sport: Футбол: Ханза Росток - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/

22:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България

23:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г.

23:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Анжелик Кербер (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение) 07:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Утрехт - Витес, първи плейоф финал за Лига Европа08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Фиорентина08:15 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Утрехт, втори плейоф финал за Лига Европа10:00 Nova Sport: Футбол: Ерцгебирге Ауе - Майнц 05, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Милан10:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Китай12:00 Diema Sport 2: Футбол: Порт Вейл - Съндърланд, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Ювентус12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Ванина Викмайер (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/12:35 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта финална среща от Националната баскетболна лига13:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА /п/13:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден13:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Четвърти финален плейоф14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хамптън & Ричмънд Бъро - Олдъм Атлетик, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Минесота Юнайтед - Филаделфия Юниън14:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"14:25 Film Plus: Тенис: Уитни Осуигу - Даниел Колинс (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)14:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно14:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно15:00 BNT 3: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинална среща /мъже/ пряко предаване от Париж16:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Пети финален плейоф16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Торино16:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете17:50 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /2 епизод/18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул18:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Петра Квитова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)18:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Хайденхайм , четвъртфинал за Купата на Германия18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/18:15 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Сърбия - Полша18:20 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Люблин /Полша/20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/20:00 Max Sport 3: Футбол: Аякс ТВ Вилем II - Аякс, финал за купата на Холандия20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:25 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно21:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал21:20 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /5 епизод/21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня21:30 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно21:30 Film Plus: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай22:00 TV+: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бъртън Албиън, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Лацио22:15 Nova Sport: Футбол: Ханза Росток - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/22:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България23:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно23:30 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г.23:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Анжелик Кербер (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение) Днес+ Запази и Сподели