Спортът по телевизията днес
04.06.2019 08.40
07:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Утрехт - Витес, първи плейоф финал за Лига Европа
08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Етър, мач от Първа професионална лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сампдория - Фиорентина
08:15 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване
08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден
09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден
10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Утрехт, втори плейоф финал за Лига Европа
10:00 Nova Sport: Футбол: Ерцгебирге Ауе - Майнц 05, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Милан
10:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Китай
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Порт Вейл - Съндърланд, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Ювентус
12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Ванина Викмайер (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/
12:35 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта финална среща от Националната баскетболна лига
13:00 Diema Sport: Баскетбол: Мач от НБА /п/
13:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"
13:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден
13:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден
14:00 Nova Sport: Футбол: Бордо - Страсбург, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Четвърти финален плейоф
14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хамптън & Ричмънд Бъро - Олдъм Атлетик, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Минесота Юнайтед - Филаделфия Юниън
14:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"
14:25 Film Plus: Тенис: Уитни Осуигу - Даниел Колинс (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)
14:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно
14:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвъртфинали, директно
15:00 BNT 3: Тенис: Открито първенство на Франция - четвъртфинална среща /мъже/ пряко предаване от Париж
16:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Пети финален плейоф
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Торино
16:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
17:50 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /2 епизод/
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул
18:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Петра Квитова (Porsche Tennis Grand Prix, Щутгарт; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)
18:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Хайденхайм , четвъртфинал за Купата на Германия
18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Гингам, мач от френската Лига 1 /п/
18:15 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Сърбия - Полша
18:20 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г. пряко предаване от Люблин /Полша/
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
20:00 Max Sport 3: Футбол: Аякс ТВ Вилем II - Аякс, финал за купата на Холандия
20:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Амиен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:25 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване
21:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно
21:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - ЦСКА Москва, финал
21:20 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /5 епизод/
21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно
21:30 Film Plus: Футбол: Валядолид - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Китай
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Бъртън Албиън, първи полуфинален мач за Карабао къп /п/
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Лацио
22:15 Nova Sport: Футбол: Ханза Росток - Щутгарт, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
22:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Тайланд - България
23:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно
23:30 BNT 3: Футбол: Среща от осминафиналите на световното първенство за юноши под 20 г.
23:30 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Анжелик Кербер (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)
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