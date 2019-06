Още снимки: test Ford vs. Ferrari, Крисчън Бейл, Мат Деймън и първи трейлър на филма Само дни, след като видяхме първи кадри от престоящата адреналинова екшън-драма, вече имаме и първи трейлър на Ford vs. Ferrari. От това, което виждаме, няма как да не се вълнуваме и очакваме с нетърпения филма на Джеймс Манголд ("Логан", "Да преминеш линията").



Историята проследява автомобилния дизайнер Каръл Шелби (Мат Деймън) и състезателя Кевин Майлс (Крисчън Бейл), които впрягат всички усилия на волята и способностите си, за да се изправят срещу корпоративните догми, законите на физиката и собствените си демони.



Целта им е създаването на революционна за времето си кола за Ford Motor Company, която да пребори доминацията на творенията на Енцо Ферари на най-старата надпревара за спортни коли в света - 24 Heures du Mans през 1966 г.



Премиерата на Ford vs. Ferrari се очаква на 15 ноември. /lifestyle.bg