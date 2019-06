Още снимки: test Изследване анализира къде се разминават българските комуникационни агенции и бизнесът Очакванията на комуникационните агенции и бизнеса за съвместната им работа невинаги се покриват с реалността, показва първото по рода си проучване, реализирано от агенцията за маркетингови изследвания и консултации Blue Point и консултантската компания the other half.



Според 68,4% от комуникационните агенции основната причина да не могат да се ангажират с конкретни бизнес резултати са ниските бюджети, а 51% отговарят, че ключова роля играе липсата на ясно дефинирани цели от страна на клиента.



От друга страна, основният проблем за 52,8% от компаниите е липсата на дългосрочна визия в креативния процес на агенциите, следван от лошото управление на времето - 48,3% от тях.



Изводите от изследването са, че за добра съвместна работа агенциите трябва да започнат да поставят по-голям акцент върху вникването в същността на бизнеса и пазара, както и да действат винаги с поглед към целите. Клиентът, от своя страна, трябва да помага на агенциите с ясно дефинирани цели и начина им на измерване. Както и да участва активно в запознаването на агенцията с пазара и бизнес логиката.



136 агенции и 108 маркетингово активни компании са участвали в количественото онлайн изследване, проведено през януари и февруари. В него са представени всички йерархични нива - от собственици и управители до стартови позиции в агенциите. Изследвани са български и международни компании от различен тип, големина и сектор.



