Спортът по телевизията днес
03.06.2019 08.31
06:00 Max Sport 2: Волейбол: Лига на нациите - мъже Аржентина - България
06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Фрозиноне
07:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
08:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Витес - Утрехт, втори плейоф финал за Лига Европа
08:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Добруджа, мач от Втора професионална лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Лестър Сити, мач от трети кръг за Карабао къп /п/
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Киево
08:10 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване
08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, осми ден
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Nova Sport: Футбол: Швайнфурт - Шалке 04, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
10:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени България - Полша
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Интер
10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
11:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 46-и епизод /п/
11:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"
11:55 BNT 3: Футбол: Португалия - Аржентина - среща от световното първенство за юноши под 20 г.
11:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден, директно
11:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден, директно
12:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Холандия - България
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Харинги Бъро - Уимбълдън, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Рома
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/
12:30 Film Plus: Тенис: Саманта Стоусър - Медисън Кийс (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)
13:45 BNT 3: Лига Европа - обзор на сезона магазинно предаване
14:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Тулуза, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Първи финален плейоф
14:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - България
14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач за Суперкупата на България /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Мейдънхед Юнайтед - Портсмут, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Далас - Сиатъл Саундърс
15:00 Film Plus: Тенис: Моника Николеску - Каролине Вожняцки (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Втори финален плейоф
16:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Дунав, мач от Първа професионална лига /п/
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Наполи
16:15 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
16:45 BNT 3: Футбол: Челси - Арсенал - финал на турнира на УЕФА "Лига Европа"
18:00 Ring.BG: Волейбол, Серия А: Трети финален плейоф
18:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Канада - България
18:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига /п/
18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Ювентус
18:05 Nova Sport: Футбол: Нант - Монако, мач от френската Лига 1 /п/
19:00 BNT 3: УЕФА Евроквалификации магазинно предаване /2 епизод/
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА /п/
19:25 BNT 3: УЕФА Лига на нациите магазинно предаване /5 епизод/
20:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Аржентина - България
20:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Каен, мач от френската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Рен - Пари Сен Жермен , финал за Купата на Франция
21:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно
21:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно
21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно
22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - мъже Португалия - България
22:15 Nova Sport: Футбол: Дрохтерзен/Асел - Байерн Мюнхен, мач от първи кръг за Купата на Германия /п/
22:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня
23:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
23:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, девети ден
23:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно
23:30 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Бъртън Албиън, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Гарбине Мугуруса (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)
23:45 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - четвърта финална среща от Националната баскетболна лига /bukmeikar.com
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