Иванка Тръмп и Джаред Къшнър са спечелили $82 милиона докато са работели в Белия дом

Иванка Тръмп и Джаред Къшнър са спечелили $82 милиона докато са работили в Белия дом Дъщерята на президента Доналд Тръмп Иванка Тръмп и нейният съпруг Джаред Къшнър са спечелили поне 82 милиона долара през миналата година от множество външни източници на доходи, докато са били старши съветници в Белия дом.



Въпреки публичния контрол върху финансите им, се стига до конфликт на интереси, тъй като Тръмп и Къшнър са спечелили много пари, докато са били на държавни постове. Техният адвокат обаче заяви, че те са спазили всички правила.



Двойката е трупала сериозни суми по време на работата си в правителството, а се забелязват малки промени в декларираните от нея доходи.



Парите, които наследницата на Тръмп получава от дружествата с ограничена отговорност, свързани с корпорацията на президента, са преструктурирани в годишни фиксирани плащания от 1,5 милиона долара.



Иванка Тръмп печели 3,9 милиона долара от международния хотел Trump във Вашингтон и повече от 2 милиона долара от изплатени обезщетения от корпорацията на Тръмп. Нейната книга "Women who work" ? носи още 289 300 долара.



Къшнър обаче е пропуснал да декларира дяловете си в редица компании. Документи показват, че той не е упоменал всичките си активи. Въпреки това, той твърди, че е продал притежаваните от него дялове в различни компании преди да заеме поста си в Белия дом. Той не е част от управлението на семейната фирма за недвижими имоти Kushner Co, но има сделки на стойност 2 милиарда долара за периода 2016 - 2017 година.



