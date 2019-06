Още снимки: test "Варна Лит" събра "Малки и големи семейни истории" Весели случки с баби и дядовци, риболовни и закачливи истории, разкази за семки, за вкусна мусака, мечтата да не емигрираш, а да останеш в България - това бе част от творчеството на ученици от Варна, участвали в конкурса "Големи и малки семейни истории". Събитието се проведе в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" и е част от Международния литературен фестивал "ВарнаЛит", финансиран по Фонд "Култура" към Община Варна.



Весели случки с баби и дядовци, риболовни и закачливи истории, разкази за семки, за вкусна мусака, мечтата да не емигрираш, а да останеш в България - това бе част от творчеството на ученици от Варна, участвали в конкурса "Големи и малки семейни истории". Събитието се проведе в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" и е част от Международния литературен фестивал "ВарнаЛит", финансиран по Фонд "Култура" към Община Варна.Пред поведе от 200 деца бяха представени част от историите на младите таланти Стефани Ангелова, Маргарита Серебренник, Иван Доте, Александър Габровски, Радина Узунова, Никол Бояджиева, Мириям Аракелян, Иван Лазаров, Алекс Илиев, Виктория Баргазова.Гост на тържеството за награждаване на победителите бе кметът Иван Портних, който пожела на децата да продължат да четат, да пишат и да създават истории. Водещи на срещата бяха влогърите Християна и Ивайло от канала Айде.бг, а наградите връчиха Захари Карабашлиев и Георги Тошев.Паралелно с това събитие се проведе и среща с арменската писателка Нарине Абгарян, която премина при огромен интерес. Малко след това - в 19 ч. стартира литературна среща с Дмитрий Глуховски, Томас Макгонигъл и Захари Карабашлиев, с модератор Вера Асенова. Четиримата обсъдиха ролята на литературата като коректив и оръжие на политиката в дискусията „История vs. Политика", а малко след това програмата продължи с три късометражни филма, селектирани от платформата за българско кино NO BLINK – „Непознати", „Соловей", „Старият хляб".