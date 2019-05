Още снимки: test Любовница на Чарли Шийн била заставена да прави секс по време на тв риалити Създателите на британското риалити шоу "Ex on the Beach" претърпяха сериозно обвинение от риалити звездата и модел Джес Импиаци.



В интервю за BBC Джес сподели, че когато е участвала в риалити предаването, е умолявала продуцентите да не излъчват кадри от нощта, когато се е напила и правила секс с един от участниците.



„Почувствах се като в публичен дом, започнах да се обезценявам...това бяха просто случайни момчета...Знаех какъв е замисъла на предаването, но това не означаваше, че ще го направя. Един от продуцентите дойде и ни каза, че тази вечер трябва да има много секс. Точно тогава си помислих, че трябва веднага да си тръгна“.



Импиази не е първата участничка в риалити формат на MTV, която отправя такива обвинения. Поради тази причина от телевизията съобщиха, че всеки един участник е осведомен за структурата на форматите, в които участват и са запознати с протокола, който е стриктен и съобразен както със защитата на аудиторията от нецензурирани кадри, така и с правата на участниците.

Въпреки негативното отношение, което тя е усетила след този формат, Джес бе поканена в британския звезден формат „Биг Брадър". След това името й бе спрягано до това на Чарли Шийн. Тя не опроверга слуховете, а сподели, че отношенията им не са се задълбочили. Двамата са ходили по екскурзии, той й купувал скъпи подаръци или й плащал козметичните процедури. /dariknews,bg