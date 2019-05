Още снимки: test Цената на Брекзит: Производството на автомобили се е свило с 44,5% за година Затворените фабрики и намалените производствени мощности във Великобритания заради несигурността около излизането от Европейския съюз са свили производството в автомобилния сектор почти наполовина през април, съобщава BBC.



Въпреки забавянето на Брекзит компаниите продължават да затварят свои фабрики на Острова, като продукцията се е свила с 44,5%, според данни на Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).



От заводите през този миналия месец са излезли 70 971 автомобила или с 56 999 такива по-малко в сравнение с април миналата година.



Производството за вътрешния пазар и за износ се е свило със съответно 43,7 и 44,7%.



"Днешните резултати са доказателство за огромните разходи и сътресенията около Брекзит. Несигурността около него вече засяга автомобилостроенето и работниците", посочва Майк Хоус, който е главен изпълнителен директор на SMMT.



"Днешните резултати са доказателство за огромните разходи и сътресенията около Брекзит. Несигурността около него вече засяга автомобилостроенето и работниците", посочва Майк Хоус, който е главен изпълнителен директор на SMMT.

"Продължителната нестабилност е причината за сериозните щети върху сектора. Страхът от излизане от ЕС без сделка се върна отново и това доведе до забавяне на инвестициите, загуба на работни места и подкопаване на международната ни репутация", допълва той. /money.bg