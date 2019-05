Още снимки: test Програма Спорт на телевизиите - по коя ТВ ще дават мача? 07:00 Film Plus: Футбол: Уеска - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

07:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени САЩ - Италия

08:00 Diema Sport: Футбол: Плейофен мач за място в Лига Европа /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уотфорд, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

08:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, четвърти ден

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Севиля (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, четвърти ден

10:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Бордо, мач от френската Лига 1 /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Брентфорд, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, финал за Купата на България /п/

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Рим Новак Джокович - Рафаел Надал, Финал

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

11:25 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс"

11:55 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, пети ден, директно

11:55 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, пети ден, директно

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А

12:00 Film Plus: Тенис: Internationaux de Strasbourg, Страсбург - финал (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 46-и епизод /п/

13:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Полша - Бразилия

13:40 BNT 3: Футбол: Португалия - Аржентина - среща от световното първенство за юноши под 20 г.

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

14:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига /п/

14:00 Max Sport 3: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Чикаго Файър - Ню Йорк Сити ФК

14:15 Film Plus: Тенис: Евгения Родина - Саманта Стоусър (Miami Open, Маями; WTA Premier Mandatory - повторение)

15:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Холандия - България

16:00 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Транмиър Роувърс, финален плейоф на английската Лига 2 /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

16:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

16:00 Diema Sport: Футбол: Плейофен мач за място в Първа професионална лига /п/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Лайпциг - Байерн Мюнхен , финал за Купата на Германия

17:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Челси, мач от трети кръг за Карабао къп /п/

17:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Полша - Холандия

17:30 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Левски Лукойл - трета финална среща от Националната баскетболна лига

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига:

18:00 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Бианка Андреску (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - финал, повторение)

18:05 Nova Sport: Футбол: РБ Лайпциг - Байерн Мюнхен, финал за Купата на Германия /п/

18:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, пети ден, директно

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

19:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

19:30 BNT 3: Футбол: Челси - Арсенал - финал на турнира на УЕФА "Лига Европа"

20:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

20:00 Diema Sport: Футбол: Плейофен мач за място в Първа професионална лига, директно

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Порто

20:30 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Бразилия - България

21:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 45-и епизод

21:30 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Мач от испанската баскетболна лига, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Леганес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Първи плейофен мач за място във френската Лига 1, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Тотнъм - Манчестър Сити

22:15 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, "Гейм, Шет и Матс", директно

22:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

22:45 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, дуел на деня

23:00 Max Sport 1: Волейбол: Лига на нациите - жени Сърбия - Италия

23:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига /п/

23:10 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 Nova Sport: Футбол: Реймс - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1 /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Винъс Уилиямс (BNP Paribas Open, Индиън Уелс; WTA Premier Mandatory - повторение)

