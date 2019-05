Още снимки: test Помпейо: Китай може да се сдобие с US технологии чрез "Хуауей" "Хуауей" (Huawei Technologies Co. Ltd.) е "дълбоко свързана" с правителството в Пекин, каза в сряда най-висшият дипломат на Съединените щати пред телевизия Fox Business, съобщи БНР.



Държавният секретар Майк Помпейо заяви, че базираната в Шенжен компания е инструмент на политическата власт и на Комунистическата партия на Китай и я определи като най-голямата опасност за икономиката и сигурността на Съединените щати.



Според него гражданите на САЩ трябва да са наясно със системата на най-населената държава, добавяйки, че няма механизъм, който да попречи на китайското правителството да се сдобива с американска интелектуална собственост.



"Те просто действат по различен набор от правила. Това е най-фундаменталното нещо, което мисля, че хората трябва да се опитат да оправят", заяви държавният секретар и отбеляза, че местните американски компании спазват законите на САЩ. Той подчерта, че нито един президент във Вашингтон не може да дава заповеди на частна фирма.



Относно преговорите с Пекин, Майк Помпейо посочи, че САЩ "могат или не могат" да постигнат търговска сделка.



"Мнозина ще се запитат дали Китай е готов да сключи сделка с президента Доналд Тръмп," каза Помпейо пред Fox Business и добави: "Това е доста просто: справедливи, реципрочни правила за търговия, които да се прилагат и за двете страни."



Според държавния секретар Тръмп е готов да позволи на американските компании да се конкурират с китайските фирми, но не и да им позволи (на китайците) да продължават да крадат интелектуалната собственост на Съединените щати или да налагат тарифи на американските стоки.



"Надявам се да има споразумение, което ще работи в полза на всяка една от нашите държави, но ако няма, аз съм силно убеден, че американската икономика ще продължава да расте", каза Помпейо. "Не мога да предскажа какво ще направят китайците ... Китай имаха несправедливи търговски отношения със Съединените щати от дълго време, като фокусът на Доналд Тръмп е да се противопостави на това". "Хуауей" (Huawei Technologies Co. Ltd.) е "дълбоко свързана" с правителството в Пекин, каза в сряда най-висшият дипломат на Съединените щати пред телевизия Fox Business, съобщи БНР.Държавният секретар Майк Помпейо заяви, че базираната в Шенжен компания е инструмент на политическата власт и на Комунистическата партия на Китай и я определи като най-голямата опасност за икономиката и сигурността на Съединените щати.Според него гражданите на САЩ трябва да са наясно със системата на най-населената държава, добавяйки, че няма механизъм, който да попречи на китайското правителството да се сдобива с американска интелектуална собственост."Те просто действат по различен набор от правила. Това е най-фундаменталното нещо, което мисля, че хората трябва да се опитат да оправят", заяви държавният секретар и отбеляза, че местните американски компании спазват законите на САЩ. Той подчерта, че нито един президент във Вашингтон не може да дава заповеди на частна фирма.Относно преговорите с Пекин, Майк Помпейо посочи, че САЩ "могат или не могат" да постигнат търговска сделка."Мнозина ще се запитат дали Китай е готов да сключи сделка с президента Доналд Тръмп," каза Помпейо пред Fox Business и добави: "Това е доста просто: справедливи, реципрочни правила за търговия, които да се прилагат и за двете страни."Според държавния секретар Тръмп е готов да позволи на американските компании да се конкурират с китайските фирми, но не и да им позволи (на китайците) да продължават да крадат интелектуалната собственост на Съединените щати или да налагат тарифи на американските стоки."Надявам се да има споразумение, което ще работи в полза на всяка една от нашите държави, но ако няма, аз съм силно убеден, че американската икономика ще продължава да расте", каза Помпейо. "Не мога да предскажа какво ще направят китайците ... Китай имаха несправедливи търговски отношения със Съединените щати от дълго време, като фокусът на Доналд Тръмп е да се противопостави на това". Днес+ Запази и Сподели