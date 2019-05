Още снимки: test Безплатен лагер за деца със Синдром на Даун организират от варненска фондация Втори безплатен летен лагер за деца със Синдром на Даун и техните родители, организира варненската Фондация „Живот със Синдром на Даун”. 90 деца и възрастни от страната ще се включат тази година в лагера, който ще се проведе в края на юни край Обзор, каза за радио Варна Силвена Христова, председател на фондацията. Целта на лагера е да осигурим равен достъп на деца със Синдром на Даун, да се включват в обществения и социалния живот, а предвидените занимания ще са подходящи и специално предназначени за техните възможности и възраст, каза още Силвена Христова. Тя посочи, че събраните средства са от продажба на техни артикули с кауза.



„Тези лагери са изключително ценни за нас като общество, защото освен, че ние родителите обменяме много опит, който е много важен и не можем в ежедневието да комуникираме така, както на живо, се събираме от различни градове в България, децата се опознават, а най-хубавото е, че така отдъхваме от натовареното ежедневие, от постоянното ходене на терапии, изисквания към децата и за това е много полезно.”, каза Силвена Христова в ефира на Радио Варна.



„За нас е много важно лагерът да е напълно безплатен, не защото семействата не могат да си го позволят, а защото ние като семейство на дете със Синдром на Даун виждаме колко са ценни всички средства, които имаме и как за всяка една терапия, всяка една допълнителна дейност, за да може да се развива всяко дете, са необходими средства.”, допълни тя.



Семейството на Силвена Христова /на снимката - таткото Краси, баткото Крис, мама Силвена и Микаела/ снима клипове от ежедневието си, в които „главната роля” е на дъщеря им 4–годишната Микаела, която е със Синдром на Даун. Клиповете си публикуват в you tube– Life with Down Syndrome и вече имат над 63 000 абонати. Видеата снима таткото Краси. Последният заснет клип се казва „Научи азбуката с Микаела” и в него ще видите как Микаела казва азбуката и рецитира стихотворението „Родна реч” по случай 24 май. Клипът е от няколко дни, но вече има над 78 000 показвания.



Промяната в обществото относно нагласите към хората със Синдром на Даун вече е факт, споделя още Силвена Христова. „Имаме изключително голяма подкрепа и много положителни отзиви. Постоянно ни срещат хора в различни градове, където отиваме и споделят как подкрепят хората със Синдром на Даун, колко знаят вече за тази диагноза, благодарение на видеоклиповете, които гледат и най-хубавото е, че това ни го споделят децата. А родителите им ни казват, че научават за видеоклиповете и за диагнозата от самите деца.", каза още Силвена Христова. /moreto.net