Днес започва фестивалът „Варна Лит" Днес, 29 май, започва „Варна Лит" – платформата, която обединява писатели, журналисти, художници, артисти, актьори и учители, припомня Moreto.net.



През първия ден от общо четирите фестивални дни ще се даде началото на празника на думите и словото.



От 11:00 ч. писателят Захари Карабашлиев ще посети училището, в което е прекарал гимназиалните си години – Професионална техническа гимназия – и ще поговори с нейните възпитаници за силата на думите.



В посещението на класните стаи ще се включат още номинираните за Европейска литературна награда „Димитър Димов”, както и останалите гости на „Варна Лит“ 2019 г.



По повод старта на най-цветния международен литературен фестивал ДЮТ „Златно ключе” ще изненада всички участници с театрална вечер „Съвременна българска проза”.



От 18:30 ч. за първи път в историята на фестивала ще бъде връчена първата Връчването на Европейска награда „Димитър Димов” (29 май от 18:30 ч., Градска художествена галерия „Борис Георгиев”). Модератор на събитието ще бъде Бойко Василев, а анонимното до момента жури ще връчи наградата на някого от номинираните – Саулос Шелтянис, Жером Ферари, Добромир Байчев, Дмитрий Глуховски и Тайе Селаси (която за съжаление няма да успее да присъства).



За музикалното оформление ще се погрижи единственият по рода си в България класически камерен оркестър „Анима“, чийто членове са преподаватели по музика в различни учебни заведения. Заповядайте, входът е свободен.



Официални гости на „Варна Лит“ 2019 г. ще бъдат Дмитрий Глуховски (авторът на поредица „Метро 2033“, вдъхновила популярната компютърна игра, на романите „Бъдеще“, „Текст“ и сборника „Разкази за родината“) и Нарине Абгарян („Три ябълки паднаха от небето”, „Манюня”, „Хората, които са винаги с мен”, „Да живееш нататък”), а между 29 май и 1 юни във Варна ще може да срещнете Жером Ферари, Томас Макгонигъл, Саулос Шелтянис, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, журналистът Бойко Василев, актьорите Александър Алексиев, Християна и Ивайло от Айде.бг, доц. Пламен Дойнов, Стефан Цанев, Мария Донева, Мартин Колев, Радостина Пеева, Весела Фламбурари, Никола Райков, Добромир Байчев, Людмил Станев, Даниела Викторова, Искра Урумова, илюстраторите Катрин Ефтимова и Виктория Роянова.



Освен представянето и връчването на наградите в конкурса „Малки и големи семейни истории” с участието на популярните влогъри от канала Айде.бг вторият ден от фестивала предлага и голяма литературна среща с Дмитрий Глуховски, Томас Макгонигъл, Захари Карабашлиев и Пламен Дойнов. Четиримата ще се включат в дискусията „История vs. Политика”, а малко след това програмата ще продължи с три късометражни филма, селектирани от платформата за българско кино NO BLINK.



Програмата на 31 май също обещава разнообразие от събития – литературна среща „Внимание! Жени в литературата” с гости „арменският Маркес” Нарине Абгарян, явлението Мария Лалева, талантливата поетеса Мирела Иванова и журналиста Георги Тошев; среща с поета Стефан Цанев, работилница с „майката на мотовете” Радостина Николова и незабравима среща с „Миленита на плажа”.



